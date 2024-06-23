Как выбрать органическую продукцию: рекомендации покупателям от "Госпродпотребслужбы"

Для продажи органической продукции в Украине есть определенные правила. На упаковке товара должен быть нанесен соответствующий государственный логотип.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Госпродпотребслужбу ".

Что такое органическая продукция

Это сельскохозяйственная продукция, в том числе пищевые продукты и корма, полученные в результате органического производства, а именно изготовленная в соответствии с утвержденными правилами (стандартами - ред.), предусматривающими запрет использования пестицидов, синтетических веществ, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, ГМО и тому подобное.

Как отмечают в "Госпродпотребслужбе", обязательным элементом маркировки органической продукции является кодовый номер, который размещается под государственным логотипом для органической продукции и содержит:

акроним, идентифицирующий государство происхождения;

надписи "органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", "органик", и любые однокоренные и/или производные слова от этих слов с префиксами "био-", "эко-" и т.д. ;

регистрационный код органа сертификации, осуществившего сертификацию органического производства.

"Кроме того, действующим украинским законодательством признаются сертификаты, подтверждающие органическое производство и/или обращение органической продукции согласно законодательству другой страны", - говорится в сообщении.

В "Госпродпотребслужбе" напомнили, что только орган иностранной сертификации должен быть внесен в Перечень органов иностранной сертификации. Он обнародован на веб-портале ведомства.

"Это означает, что на упаковке продукции могут быть нанесены государственный логотип и/или официальный логотип органических продуктов другой страны", - информируют "Госпродпотребслужбе".

Фото: пример европейского логотипа - "Евролисток" (dpss.gov.ua)