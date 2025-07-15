Як носити зелений жакет влітку: Полякова показала модний образ, який варто повторити (фото)
Оля Полякова продемонструвала вдале відчуття стилю під час відпустки з молодшою донькою Алісою в Лондоні, куди вони приїхали на концерт Біллі Айліш. Артистка обрала яскравий трендовий образ, що поєднав класику й сучасні акценти.
РБК-Україна детально розповідає, як носити зелений жакет влітку на прикладі Полякової.
Як Полякова носить зелений жакет
Жакет зеленого кольору став справжнім мастхевом серед модниць. У різних відтінках та текстурах він з'являвся в багатьох показах.
Це чудовий вибір для створення яскравого образу. І співачка вдало підібрала варіант комбінації такого одягу.
Вона накинула жакет поверх чорної мінісукні. Доповнила лук чорними масивними окулярами в роговій оправі, делікатним намистом на шиї, мінісумкою через плече та сережками-кільцями.
Як Полякова носить зелений жакет (скриншот)
Окрему увагу привертає чорна мінісукня, яку обрала співачка. Прекрасний вибір для романтичного побачення, вечірок чи походу на концерт.
З чим носити зелений жакет влітку
Зелений жакет освіжає образ, додає яскравості та водночас легко комбінується з базовими речами.
Його можна носити не лише з мінісукнями, як у Полякової, а й зі світлими джинсами, білою футболкою, шортами з високою посадкою чи навіть лляними штанами.
Щодо взуття, то тут пасуватимуть як кеди для повсякденного стилю, так і босоніжки чи мюлі для вечірніх виходів.
З якими кольорами носити зелений жакет
Поєднуйте жакет з одягом нейтральних відтінків: білим, бежевим, сірим або чорним. Це створює врівноважений і елегантний образ.
Для свіжого та модного контрасту можна додати рожеві, лавандові або жовті акценти.
Теплі відтінки коричневого - кава, карамель, шоколад, пісочний - підкреслять глибину зеленого й створять спокійний образ.
Також зелений чудово поєднується з денімом.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Олі Полякової, Vogue.