Як носити зелений жакет влітку: Полякова показала модний образ, який варто повторити (фото)

Оля Полякова продемонструвала вдале відчуття стилю під час відпустки з молодшою донькою Алісою в Лондоні, куди вони приїхали на концерт Біллі Айліш. Артистка обрала яскравий трендовий образ, що поєднав класику й сучасні акценти.

РБК-Україна детально розповідає, як носити зелений жакет влітку на прикладі Полякової.

Як Полякова носить зелений жакет

Жакет зеленого кольору став справжнім мастхевом серед модниць. У різних відтінках та текстурах він з'являвся в багатьох показах.

Це чудовий вибір для створення яскравого образу. І співачка вдало підібрала варіант комбінації такого одягу.

Вона накинула жакет поверх чорної мінісукні. Доповнила лук чорними масивними окулярами в роговій оправі, делікатним намистом на шиї, мінісумкою через плече та сережками-кільцями.

Як Полякова носить зелений жакет (скриншот)

Окрему увагу привертає чорна мінісукня, яку обрала співачка. Прекрасний вибір для романтичного побачення, вечірок чи походу на концерт.

З чим носити зелений жакет влітку

Зелений жакет освіжає образ, додає яскравості та водночас легко комбінується з базовими речами.

Його можна носити не лише з мінісукнями, як у Полякової, а й зі світлими джинсами, білою футболкою, шортами з високою посадкою чи навіть лляними штанами.

Щодо взуття, то тут пасуватимуть як кеди для повсякденного стилю, так і босоніжки чи мюлі для вечірніх виходів.

З якими кольорами носити зелений жакет

Поєднуйте жакет з одягом нейтральних відтінків: білим, бежевим, сірим або чорним. Це створює врівноважений і елегантний образ.

Для свіжого та модного контрасту можна додати рожеві, лавандові або жовті акценти.

Теплі відтінки коричневого - кава, карамель, шоколад, пісочний - підкреслять глибину зеленого й створять спокійний образ.

Також зелений чудово поєднується з денімом.