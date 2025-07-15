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Як носити зелений жакет влітку: Полякова показала модний образ, який варто повторити (фото)

Вівторок 15 липня 2025 23:22
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Як носити зелений жакет влітку: Полякова показала модний образ, який варто повторити (фото) Оля Полякова зачарувала образом в зеленому жакеті (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Оля Полякова продемонструвала вдале відчуття стилю під час відпустки з молодшою донькою Алісою в Лондоні, куди вони приїхали на концерт Біллі Айліш. Артистка обрала яскравий трендовий образ, що поєднав класику й сучасні акценти.

РБК-Україна детально розповідає, як носити зелений жакет влітку на прикладі Полякової.

Як Полякова носить зелений жакет

Жакет зеленого кольору став справжнім мастхевом серед модниць. У різних відтінках та текстурах він з'являвся в багатьох показах.

Це чудовий вибір для створення яскравого образу. І співачка вдало підібрала варіант комбінації такого одягу.

Вона накинула жакет поверх чорної мінісукні. Доповнила лук чорними масивними окулярами в роговій оправі, делікатним намистом на шиї, мінісумкою через плече та сережками-кільцями.

Як носити зелений жакет влітку: Полякова показала модний образ, який варто повторити (фото)Як Полякова носить зелений жакет (скриншот)

Окрему увагу привертає чорна мінісукня, яку обрала співачка. Прекрасний вибір для романтичного побачення, вечірок чи походу на концерт.

Як носити зелений жакет влітку: Полякова показала модний образ, який варто повторити (фото)

З чим носити зелений жакет влітку

Зелений жакет освіжає образ, додає яскравості та водночас легко комбінується з базовими речами.

Його можна носити не лише з мінісукнями, як у Полякової, а й зі світлими джинсами, білою футболкою, шортами з високою посадкою чи навіть лляними штанами.

Щодо взуття, то тут пасуватимуть як кеди для повсякденного стилю, так і босоніжки чи мюлі для вечірніх виходів.

З якими кольорами носити зелений жакет

Поєднуйте жакет з одягом нейтральних відтінків: білим, бежевим, сірим або чорним. Це створює врівноважений і елегантний образ.

Для свіжого та модного контрасту можна додати рожеві, лавандові або жовті акценти.

Теплі відтінки коричневого - кава, карамель, шоколад, пісочний - підкреслять глибину зеленого й створять спокійний образ.

Також зелений чудово поєднується з денімом.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Олі Полякової, Vogue.

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