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Как носить зеленый жакет летом: Полякова показала модный образ, который стоит повторить (фото)

Вторник 15 июля 2025 23:22
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Как носить зеленый жакет летом: Полякова показала модный образ, который стоит повторить (фото) Оля Полякова очаровала образом в зеленом жакете (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Оля Полякова продемонстрировала удачное чувство стиля во время отпуска с младшей дочерью Алисой в Лондоне, куда они приехали на концерт Билли Айлиш. Артистка выбрала яркий трендовый образ, сочетающий классику и современные акценты.

РБК-Украина подробно рассказывает, как носить зеленый жакет летом на примере Поляковой.

Как Полякова носит зеленый жакет

Жакет зеленого цвета этим летом стал настоящим маст-хэвом среди модниц. В разных оттенках и текстурах он появлялся во многих показах.

Это отличный выбор для создания яркого образа. И певица удачно подобрала вариант комбинации такой одежды.

Она накинула жакет поверх черного мини-платья с открытыми плечами. Дополнила лук черными массивными очками в роговой оправе, деликатным ожерельем на шее, мини-сумкой через плечо и серьгами-кольцами.

Как носить зеленый жакет летом: Полякова показала модный образ, который стоит повторить (фото)Как Полякова носит зеленый жакет (скриншот)

Отдельное внимание привлекает черное мини-платье с открытыми плечами. Прекрасный выбор для романтического свидания, вечеринок или похода на концерт.

Как носить зеленый жакет летом: Полякова показала модный образ, который стоит повторить (фото)

С чем носить зеленый жакет летом

Зеленый жакет освежает образ, добавляет яркости и одновременно легко комбинируется с базовыми вещами.

Его можно носить не только с мини-платьями, как у Поляковой, но и со светлыми джинсами, белой футболкой, шортами с высокой посадкой или даже льняными брюками.

Что касается обуви, то здесь подойдут как кеды для повседневного стиля, так и босоножки или мюли для вечерних выходов.

С какими цветами носить зеленый жакет

Сочетайте жакет с одеждой нейтральных оттенков: белым, бежевым, серым или черным. Это создает уравновешенный и элегантный образ.

Для свежего и модного контраста можно добавить розовые, лавандовые или желтые акценты.

Теплые оттенки коричневого - кофе, карамель, шоколад, песочный - подчеркнут глубину зеленого и создадут спокойный образ. Также зеленый прекрасно сочетается с денимом.

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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Оли Поляковой, Vogue.

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