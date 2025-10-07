Як носити total denim у 2025: онука Софії Ротару надихнула образом із Парижа

Який "лук" вибрала онучка Ротару

Образ, обраний Софією, являє собою втілення міської елегантності з нотками ретро і класичного американського стилю.

Верхній одяг

Основою лука став джинсовий комплект. Софія обрала укорочений джинсовий жакет насиченого темно-синього кольору.

Куртка має високу горловину та акцентовану лінію плечей, що надає образу структурності та певної драматичності.

Металеві ґудзики сріблястого кольору виділяються на контрасті з глибоким денімом. Укорочена довжина жакета дає змогу візуально подовжити ноги та підкреслити талію.

Софія Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Біла сорочка

Під жакетом - біла сорочка класичного крою з трендовим коміром-стійкою. Білий колір сорочки забезпечує різкий і свіжий контраст із темним денімом, роблячи образ ошатнішим і менш буденним, ніж якби це була, наприклад, чорна футболка.

Софія Євдокименко показала образ із джинсами (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Джинси

До жакета Софія підібрала широкі джинси такого ж відтінку, що й куртка.

Штани мають високу посадку, що візуально витягує силует. Їхній вільний крій є одним з найактуальніших трендів останніх сезонів, пропонуючи комфорт і недбалу елегантність.

Однотонний, якісний денім без потертостей або зайвого декору підкреслює лаконічність і дороге звучання всього образу.

Софія Євдокименко показала модні джинси (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Аксесуари

Ключовим аксесуаром є мініатюрна сумочка-багет ніжно-блакитного кольору. Цей пастельний відтінок є ідеальним доповненням до насиченого індиго, надаючи образу м'якості та жіночності.

Онука Ротару в Парижі (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Взуття

Доповнити стильний лук онучка Ротару вирішила бордовими туфлями-човниками з вузьким носком на високих підборах. Такий вибір підкреслює розслаблений, але зібраний характер образу.

Онука Ротару показала стильний лук (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Що відомо про тренд total denim

Total denim look продовжує залишатися трендом у 2025 році. Стилізувати можна сорочки та куртки з джинсами та спідницями, але потрібно намагатися вибирати денім в одній колірній гамі, щоб домогтися привабливого ефекту.

Гарний вигляд має total denim look у світло-блакитному, сірому і темно-синьому відтінку, який ще називають "сирим" денімом - raw denim. Також це можуть бути класичні чорні та білі кольори.