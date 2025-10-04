ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Меган Маркл зачарувала всіх на Тижні моди в Парижі: яким був образ герцогині (фото)

Субота 04 жовтня 2025 23:28
UA EN RU
Меган Маркл зачарувала всіх на Тижні моди в Парижі: яким був образ герцогині (фото) Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вразила рідкісною появою на Тижні моди в Парижі, відвідавши показ Balenciaga 4 жовтня.

Яким був образ герцогині, розповідає РБК-Україна з посиланням на People.

Меган Маркл на Тижні моди в Парижі

Вона обрала для виходу білий оверсайз кейп, який накинула поверх класичної блузи того ж відтінку.

Образ доповнили чорні туфлі на гострому носку, а волосся Меган зібрала у стильний гладкий пучок.

Герцогиня з'явилася на модному показі Balenciaga не просто так. За словами представника, вона прийшла підтримати нового креативного директора бренду П'єрпаоло Піччоллі.

Як з'ясувалося, Маркл протягом багатьох років носила його моделі та працювала з ним над створенням своїх образів для важливих заходів.

"Вона давно захоплюється його майстерністю та сучасною елегантністю, і сьогоднішній вечір не став винятком. Він є кульмінацією багаторічної творчості та дружби, що відображається в її підтримці його нового творчого етапу в Balenciaga", - пояснили представники.

Варто зазначити, що після весілля з принцом Гаррі та життя в монаршій родині Меган рідко з'являлася на подібних заходах. Це її перша поява на Тижні моди вже після звільнення від королівських обов'язків.

Як відреагували в мережі на образ Меган Маркл

Користувачі засипають герцогиню Сассекську компліментами. Багато хто відзначає вдалий вибір наряду, який миттєво привертає увагу до власниці.

  • "Вона так сяє!"
  • "Така прекрасна!"
  • "Боже мій, вона просто приголомшлива!"
  • "Вона ніколи не мала такий класний вигляд, як у білому".
  • "Вона просто зачарувала мене! Бідні люди, які намагаються з нею змагатися!".

Нагадаємо, раніше Маркл розкрила королівське правило, через яке почувалася "нещирою".

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Меган Маркл Модні тренди Стиль життя Зірки
Новини
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим