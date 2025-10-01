ua en ru
Андре Тан назвав трендові поєднання кольорів на осінь 2025: як виглядати стильно

Середа 01 жовтня 2025 15:39
Андре Тан назвав трендові поєднання кольорів на осінь 2025: як виглядати стильно Андре Тан назвав наймодніші поєднання відтінків на осінь 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Український дизайнер Андре Тан розповів про найактуальніші поєднання відтінків, які варто додати до свого гардероба вже зараз. Палітра восени 2025 балансує між насиченими глибокими кольорами та м'якими нейтральними тонами, створюючи ідеальну основу для стильних і водночас практичних образів.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Лаймовий + шоколадний

Це одне з найсвіжіших поєднань осіннього сезону. Яскравий, майже неоновий лаймовий відтінок відмінно контрастує з глибоким теплим шоколадом.

Такий дует має сучасний, енергійний вигляд і підійде як для streetstyle-луків, так і для більш елегантних образів з акцентом. Наприклад, лаймова сорочка або светр у поєднанні з шоколадними штанами - сміливо і дуже стильно.

Андре Тан назвав трендові поєднання кольорів на осінь 2025: як виглядати стильноТрендові відтінки на осінь 2025 (фото: pinterest.com)

Винний + червоний

Поєднувати схожі відтінки здається ризикованим, але глибокий бордовий разом із приглушеним червоним створюють дуже благородний дует.

Винний - насичений відтінок, а червоний - символ енергії та пристрасті. Разом вони створюють неймовірно чуттєвий і виразний образ. Сукня кольору бургунді + червоні аксесуари - такий лук точно не залишиться без уваги.

Андре Тан назвав трендові поєднання кольорів на осінь 2025: як виглядати стильноЯкі відтінки наймодніші восени 2025 (фото: pinterest.com)

Пилово-рожевий + коричневий

Ніжний пилово-рожевий у поєднанні з теплим коричневим - це класика в новому прочитанні. Такий дует підійде тим, хто любить спокійні, але водночас вишукані образи.

Ідеально для офісу, міських прогулянок або навіть побачення. Спробуйте поєднати пальто кольору какао з рожевим светром - отримаєте витончений, затишний лук.

Андре Тан назвав трендові поєднання кольорів на осінь 2025: як виглядати стильноАндре Тан розповів про трендові поєднання (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Гірчичний + сірий

Ще одна пара, в якій поєднані тепло і холод. Гірчичний надає осіннього настрою, а сірий балансує його і робить образ більш стриманим. Це поєднання має лаконічний, але не банальний вигляд.

Сірий жакет у парі з гірчичними штанами або светром - простий, але ефектний хід.

Андре Тан назвав трендові поєднання кольорів на осінь 2025: як виглядати стильно

Стильний образ на осінь (фото: pinterest.com)

Хакі + молочний

Поєднання м'якого молочного і глибокого хакі має дорогий і благородний вигляд. Воно пасує практично всім відтінкам шкіри та легко адаптується під різні стилі.

Молочна сорочка або пальто прекрасно висвітлять стриманий хакі, створюючи ефект легкості. Цей дует ідеальний для базових речей у гардеробі.

