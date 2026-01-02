Як носити спідницю з екошкіри зимою 2026: стильний "лук" Злати Огнєвіч

Який "лук" вибрала співачка

Акцент на спідниці з екошкіри

Нижня частина вбрання формує сучасний характер образу. Злата обрала довгу чорну спідницю з матової екошкіри, яка створює чіткий контраст із м’якою фактурою блузи.

Висока посадка та прямий крій візуально витягують силует, підкреслюючи стрункість фігури та додаючи образу статусності.

Екошкіра, як трендовий матеріал сезону, надає "луку" легкої зухвалості та робить його доречним для великого міста.

Злата Огнєвіч показала модний образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Стилізована вишиванка як ключовий елемент

Верхня частина образу - сучасна інтерпретація традиційної української вишиванки. Блуза виконана з білосніжної тканини з делікатною вишивкою у техніці "білим по білому". Такий прийом додає вбранню аристократичності та стриманої розкоші.

Пишні об’ємні рукави з манжетами, характерні для українського національного костюма, підкреслюють жіночність та створюють виразний об’єм у верхній частині образу, збалансовуючи лаконічний низ.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Маніжка-комір як головний модний акцент

Центральною деталлю "луку" стала знімна чорна маніжка-комір. Вона щедро прикрашена металевими люверсами та вставками, які об’єднують чорний і білий кольори в єдину композицію.

Цей елемент одночасно відсилає до автентичної української нагрудної прикраси та виглядає як сучасний рок-аксесуар. Саме маніжка робить образ концептуальним і додає йому характеру.

Огнєвіч задає тренди (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Завершальні деталі та б’юті-образ

Образ доповнюють масивні сріблясті каблучки, які перегукуються з металевими елементами на комірі.

Б’юті-образ Злати залишається стриманим і елегантним: волосся вкладене класичною голлівудською хвилею на один бік, а макіяж виконаний у коричнево-нюдовій гамі з акцентом на очі.

Загальне враження

Лук Злати Огнєвіч є яскравим прикладом того, як український етностиль можна органічно вписати у сучасний міський гардероб. Завдяки поєднанню екошкіри, монохромної палітри та продуманих аксесуарів образ виглядає актуально, трендово й універсально.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)