Как носить юбку из экокожи зимой 2026: стильный "лук" Златы Огневич

Какой "лук" выбрала певица

Акцент на юбке из экокожи

Нижняя часть наряда формирует современный характер образа. Злата выбрала длинную черную юбку из матовой экокожи, которая создает четкий контраст с мягкой фактурой блузы.

Высокая посадка и прямой крой визуально вытягивают силуэт, подчеркивая стройность фигуры и добавляя образу статусности.

Экокожа, как трендовый материал сезона, придает "луку" легкой дерзости и делает его уместным для большого города.

Злата Огневич показала модный образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Стилизованная вышиванка как ключевой элемент

Верхняя часть образа - современная интерпретация традиционной украинской вышиванки. Блуза выполнена из белоснежной ткани с деликатной вышивкой в технике "белым по белому". Такой прием добавляет наряду аристократичности и сдержанной роскоши.

Пышные объемные рукава с манжетами, характерные для украинского национального костюма, подчеркивают женственность и создают выразительный объем в верхней части образа, балансируя лаконичный низ.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Манишка-воротник как главный модный акцент

Центральной деталью "лука" стала съемная черная манишка-воротник. Она щедро украшена металлическими люверсами и вставками, которые объединяют черный и белый цвета в единую композицию.

Этот элемент одновременно отсылает к аутентичному украинскому нагрудному украшению и выглядит как современный рок-аксессуар. Именно манишка делает образ концептуальным и добавляет ему характера.

Огневич задает тренды (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Завершающие детали и бьюти-образ

Образ дополняют массивные серебристые кольца, которые перекликаются с металлическими элементами на воротнике.

Бьюти-образ Златы остается сдержанным и элегантным: волосы уложены классической голливудской волной на одну сторону, а макияж выполнен в коричнево-нюдовой гамме с акцентом на глаза.

Общее впечатление

Лук Златы Огневич является ярким примером того, как украинский этностиль можно органично вписать в современный городской гардероб. Благодаря сочетанию экокожи, монохромной палитры и продуманных аксессуаров образ выглядит актуально, трендово и универсально.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)