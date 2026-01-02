Как носить юбку из экокожи зимой 2026: стильный "лук" Златы Огневич

Певица Злата Огневич продемонстрировала, как юбка из экокожи может стать основой стильного и современного образа. Соединив ее с переосмысленными этномотивами и сдержанной черно-белой гаммой, певица показала удачный пример того, как интегрировать трендовую вещь в городской гардероб.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Акцент на юбке из экокожи
Нижняя часть наряда формирует современный характер образа. Злата выбрала длинную черную юбку из матовой экокожи, которая создает четкий контраст с мягкой фактурой блузы.
Высокая посадка и прямой крой визуально вытягивают силуэт, подчеркивая стройность фигуры и добавляя образу статусности.
Экокожа, как трендовый материал сезона, придает "луку" легкой дерзости и делает его уместным для большого города.
Стилизованная вышиванка как ключевой элемент
Верхняя часть образа - современная интерпретация традиционной украинской вышиванки. Блуза выполнена из белоснежной ткани с деликатной вышивкой в технике "белым по белому". Такой прием добавляет наряду аристократичности и сдержанной роскоши.
Пышные объемные рукава с манжетами, характерные для украинского национального костюма, подчеркивают женственность и создают выразительный объем в верхней части образа, балансируя лаконичный низ.
Манишка-воротник как главный модный акцент
Центральной деталью "лука" стала съемная черная манишка-воротник. Она щедро украшена металлическими люверсами и вставками, которые объединяют черный и белый цвета в единую композицию.
Этот элемент одновременно отсылает к аутентичному украинскому нагрудному украшению и выглядит как современный рок-аксессуар. Именно манишка делает образ концептуальным и добавляет ему характера.
Завершающие детали и бьюти-образ
Образ дополняют массивные серебристые кольца, которые перекликаются с металлическими элементами на воротнике.
Бьюти-образ Златы остается сдержанным и элегантным: волосы уложены классической голливудской волной на одну сторону, а макияж выполнен в коричнево-нюдовой гамме с акцентом на глаза.
Общее впечатление
Лук Златы Огневич является ярким примером того, как украинский этностиль можно органично вписать в современный городской гардероб. Благодаря сочетанию экокожи, монохромной палитры и продуманных аксессуаров образ выглядит актуально, трендово и универсально.
Вас также может заинтересовать