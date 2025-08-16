Как носить костюмный жилет в 2025 году: стильный пример от Даши Квитковой

Известная блогерша Даша Квиткова поделилась новым стильным образом, который идеально подходит для летних дней. В своем луке она продемонстрировала, как можно сочетать классические и трендовые вещи, создавая одновременно расслабленный и элегантный наряд.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Квиткова

Костюмный жилет

Главный акцент в образе - это удлиненный костюмный жилет светло-голубого оттенка.

Эта вещь является одним из ключевых трендов последних сезонов, добавляя образу деловую элегантность и в то же время легкость. Отсутствие рукавов делает его идеальным для теплой погоды.

Топ

Под жилетом Даша надела белый топ-бюстье интересного кроя. Он создает контраст с жилетом и подчеркивает женственность, а также гармонично сочетается с общей светлой палитрой образа.

Джинсовые шорты

Классические джинсовые шорты с высокой посадкой и необработанным краем добавляют образу нотку непринужденности и кэжуал-стиля

Обувь

На ногах у Даши - белые лоферы, которые завершают образ, делая его комфортным и подходящим для прогулок по городу. Белая обувь идеально сочетается с белым топом.

Аксессуары

Образ дополняют стильные солнцезащитные очки в тонкой оправе. Золотистая цепочка на шее добавляет образу элегантности.

Этот лук - отличный пример того, как можно сочетать вещи из разных стилей (классический жилет, кэжуал-шорты и спортивная обувь) в одном гармоничном наряде.

Даша Квиткова вновь доказала свое чувство стиля, представив вдохновляющий летний образ.

Даша Квиткова задает тренды (скриншот)

Почему костюмный жилет - тренд 2025

В 2025 году костюмный жилет стал одним из главных элементов гардероба, и это не случайно. Вот несколько причин, почему он настолько популярен

Модернизация классики

Костюмный жилет - это одна из самых старых частей классического мужского костюма, которая теперь претерпела преобразование.

Тренд 2025 года - это не только строгие силуэты, но и интерпретация этого элемента в более современных стилях.

Отличие заключается в сочетании элегантности и непринужденности, что позволяет носить жилет как на деловых встречах, так и в casual-комбинациях.

Многофункциональность и универсальность

Костюмный жилет позволяет создать множество образов: от сдержанного классического до более смелого и эксцентричного. Его можно носить как самостоятельно, так и в комплекте с пиджаком или платьем, придавая стильный акцент.

Этот тренд также облегчает создание многослойных образов, не отягощая их лишними деталями.

Возврат к минимализму

В условиях, когда минимализм снова на пике популярности, костюмный жилет становится идеальным выбором для тех, кто стремится к лаконичности и функциональности в своих нарядах.

Линии, четкая структура и простота жилета соответствуют идеям чистоты и отсутствия лишних деталей.

Гибкость в сочетании с другими трендами

В 2025 году костюмный жилет отлично сочетается с другими трендами: например, с джинсами с высокой талией, объемными брюками или даже со спортивным стилем.

Это позволяет создавать совершенно разные образы - от классических до спортивных и элегантных.

Даша Квиткова (скриншот)