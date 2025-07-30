Как носить костюмный жилет в 2025 году: стильные образы от Завальской и Федишин

Костюмный жилет - главный модный хит, который остается актуальным и в 2025 году. Украинские звезды Анна Завальская и Ирина Федишин демонстрируют, как стильно совмещать эту вещь в повседневных и вечерних образах.

РБК-Украина подробнее рассказывает об этом.

Анна Завальская из группы "Алиби"

Певица показала несколько фото в стильном и современном образе.

Для выхода в свет она выбрала светло-серый укороченный жилет, который является центральным элементом наряда. Жилет без рукавов, с пуговицами спереди, создает элегантный и одновременно расслабленный вид.

Завальская показала стильный образ (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Свой лук она дополнила широкими черными брюками с высокой посадкой, которые визуально удлиняет силуэт. На ногах у нее черно-белые кроссовки, которые добавляют в образ комфорта и спортивного шика.

Среди аксессуаров - черная сумка, к ручке которой привязан черно-белый платок с узором. На шее у Анны изящное жемчужное ожерелье, которое придает образу женственности и утонченности.

Гармоничное сочетание классических элементов (жилет, жемчуг) с повседневными (широкие брюки, кроссовки) создают стильный и динамичный городской образ.

Анна Завальская (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Ирина Федишин

Певица выбрала стильный костюм со льна коричневого оттенка.

Верх - приталенный жилет без рукавов. Он имеет глубокий V-образный вырез и застегивается на пуговицы спереди, а также подчеркивает зону декольте.

Жилет имеет расширение в нижней части, создавая эффект баски.

Образ певицы дополняют широкие брюки свободного кроя с высокой посадкой, выполненные из такой же ткани, как и жилет. Это создает гармоничный и завершенный ансамбль.

Это современный и женственный образ, сочетающий классические элементы костюма с актуальным свободным кроем брюк.

С чем еще носить костюмный жилет

С джинсами

Чтобы создать smart-casual образ, соедините жилет с прямыми или широкими джинсами. Можно носить жилет на голое тело или базовую майку, топ. Дополните образ кроссовками или лоферами.

С шортами

Контраст строгого верха и свободного низа смотрится свежо и современно. Хорошо работают как льняные шорты, так и джинсовые. Добавьте босоножки на платформе или сандалии.

С майкой или футболкой

Это удобно и очень актуально. Выбирайте белую или цветную базу под жилет - это создается эффект многослойности.

С мини или миди-юбкой

Юбка придает женственности, особенно если это модель А-силуэта или со складками. В таком образе жилет работает как альтернатива топу или блузке.