Як носити картату сорочку восени: модні приклади від Шаманської, Решетнік та Нестеренко (фото)

Картата сорочка - справжній мастхев цієї осені. Українські зірки показали, як можна стильно обіграти трендовий елемент гардероба.

Як носити картаті сорочки восени, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram зірок.

Аліна Шаманська

Ведуча та блогерка зробила ставку на яскраве поєднання. Вона обрала коротку сукню кольору фуксія, наверх якої накинула чорний жакет.

Щоб додати класичному образу розслабленості та стилю, вона зав'язала на талії картату сорочку у відтінках рожевого та синього.

Як носити картату сорочку (фото: instagram.com/shamankaa)

Христина Решетнік

Дружина відомого телеведучого показала, як картата сорочка може стати основою кежуал-луку. Вона поєднала її з базовою білою футболкою та шкіряними шортами.

Образ доповнили об'ємна сумка та навушники, які зробили стиль невимушеним і молодіжним. Це чудове поєднання для динамічних міських буднів восени.

Модний приклад від Решетнік, як носити сорочку восени (скриншот)

Анастасія Нестеренко

Зірка українських серіалів обрала універсальний варіант: скомбінувала картату сорочку у модних коричневих відтінках із сірим кроп-топом і світлими джинсами.

Додатковий акцент створили коричневий ремінь та окуляри. Вийшов збалансований і зручний аутфіт. Це ідеальна формула для прохолодних осінніх днів, коли хочеться комфорту та стилю.

Як носить картату сорочку Нестеренко (фото: instagram.com/n.nstrnko)

З чим та як носити картату сорочку восени

Її можна носити як легку накидку поверх футболки чи топа, зав’язувати на талії або ж комбінувати з базовими речами для створення багатошарових образів.