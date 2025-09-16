ua en ru
Кім Кетролл вразила рідкісною появою з коханим: показали головні тренди осені (фото)

Вівторок 16 вересня 2025 20:58
Кім Кетролл вразила рідкісною появою з коханим: показали головні тренди осені (фото) Кім Кетролл та її бойфренд продемонстрували гармонійне поєднання нарядів (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Кім Кетролл і її бойфренд Рассел Томас з’явилися на заході Jimmy Choo у Лондоні, продемонструвавши стильний і сучасний тандем. Такі комбінації варто взяти до уваги кожному!

Детальніше про модний вихід пари та осінні тренди читайте в матеріалі РБК-Україна.

Яким був вихід Кім Кетролл з бойфрендом

69-річна акторка вперше за тривалий час з'явилася на публіці з коханим Расселом Томасом на модному заході бренду Jimmy Choo у Лондоні в понеділок увечері.

Пара вразила стильними образами, які вдало перегукувалися одне з одним у колірній гамі.

Зірка вразила елегантністю у блискучій чорній сукні з принтом. Особливих акцентів додала сережками-кільцями, замшевою сумкою коричневого кольору та чоботами з гострим носком кольору хакі.

Останні вдало поєдналися з образом коханого. Рассел віддав перевагу темно-зеленому велюровому костюму - один із головних трендів - і доповнив образ чорними лоферами.

Кім Кетролл вразила рідкісною появою з коханим: показали головні тренди осені (фото)Кім Кетролл та Рассел Томас (фото: Getty Images)

Які осінні тренди варто повторити

Вихід Кім з коханим - чудовий приклад стильних осінніх рішень, які легко адаптувати у власний гардероб.

  • Поєднання кольорів у парі. Гармонія відтінків у двох образах створюють стриманий, але розкішний дует.
  • Велюр. Одяг з велюру чи оксамиту - хіт сезону. Костюми, сарафани, спідниці, штани точно вдале надбання для створення стильних та комфортних образів.
  • Чоботи з гострим носком. Таке взуття додає елегантності й добре поєднується як із сукнями, так і з брюками.
  • Замша. Ця фактура знову у тренді восени. Сумки, чоботи, туфлі чи навіть сукні із замші додають образу вишуканості та затишку.

Що відомо про особисте життя Кім Кетролл

З Расселом вона познайомилася ще у 2016 році. Особливого випробування їхні стосунки зазнали під час пандемії COVID-19. Вони опинилися разом у самоізоляції, і відтоді стали нерозлучними.

У червні актриса зізналася, що у її партнера насичене життя. Він робив усе по-своєму, що їй дуже подобається. Закохані разом майже десять років і отримують неймовірне задоволення від спільного життя.

Кім була тричі одружена. Перший шлюб із Ларрі Девісом у 1977 році був анульований через два роки. Потім вона була заміжня за Андре Лайсоном із 1982 до 1989 року, а третій шлюб із Марком Левінсоном тривав з 1998 до 2004 року.

