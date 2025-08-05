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Как носить шляпу на отдыхе: жена Решетника показала стильный черно-белый "лук"

Вторник 05 августа 2025 07:16
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Как носить шляпу на отдыхе: жена Решетника показала стильный черно-белый "лук" Кристина Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Кристина Решетник, жена телеведущего Григория Решетника, продемонстрировала элегантный летний образ в черно-белой палитре. Сочетание платья с разрезами, шляпы и минималистичных аксессуаров - удачный пример лука, который идеально подходит для августовских дней.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала Кристина Решетник

Платье

Для фото жена телеведущего позирует в элегантном летнем платье, которое создает впечатление раздельного комплекта, но на самом деле является цельным.

Верх платья выполнен из белой ткани, имеет квадратный вырез горловины и черные бретели. Талия завышена и подчеркнута горизонтальной черной вставкой, визуально разделяющей белый верх и черную макси юбку.

Юбка свободного кроя, с высокими разрезами с обеих сторон, что придает образу легкости и динамики.

Как носить шляпу на отдыхе: жена Решетника показала стильный черно-белый &quot;лук&quot;Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Шляпа

Белая шляпа с черной лентой, которая идеально гармонирует с черно-белой цветовой палитрой наряда.

Обувь

Коричневые сандалии-шлепанцы на плоской подошве.

Сумка

Дополнить стильный лук Кристина Решетник решила белой сумкой известного бренда.

Как носить шляпу на отдыхе: жена Решетника показала стильный черно-белый &quot;лук&quot;Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стиль

Курортный: он включает в себя легкие, свободные, но при этом элегантные вещи, подходящие для прогулок у моря, посещения пляжных ресторанов или отдыха у бассейна. Высокие разрезы, шляпа и сандалии - классические атрибуты этого стиля.

Кэжуал шик: в образе сочетаются простые элементы, такие как сандалии и платье, с более изящными деталями, такими как элегантная шляпа. Благодаря этому общий вид получается стильным и непринужденным.

Как носить шляпу на отдыхе: жена Решетника показала стильный черно-белый &quot;лук&quot;Модный образ жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

С чем носить шляпу как у Кристины Решетник

Шляпа, как у Кристины Решетник - классическая, светлого оттенка с темной лентой - универсальна и отлично вписывается в летний гардероб. Вот с чем ее можно носить, чтобы образ выглядел стильно, легко и уместно.

С летними платьями

Платья-рубашки, льняные миди, сарафаны на бретелях - отлично сочетаются со шляпой.

Цвета: белый, беж, хаки, пастель.

Добавьте плетеную сумку и сандалии - получится образ в стиле French chic.

С топом и макси-юбкой

Облегающий топ + юбка с высокой талией и разрезами.

Отлично работают черно-белые образы или нейтральные тона.

Подчеркивает талию, вытягивает силуэт.

Как носить шляпу на отдыхе: жена Решетника показала стильный черно-белый &quot;лук&quot;Жена Решетника показала, с чем носить шляпу (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

С льняным костюмом

Жакет + шорты / брюки изо льна або хлопка - стиль resort или smart casual.

Шляпа делает образ расслабленным, но собранным.

Обувь: эспадрильи, кожаные шлёпанцы или босоножки на низком каблуке.

С джинсовыми элементами

Джинсовые шорты + белая рубашка или кроп-топ.

Шляпа добавит нотку "дорогого отдыха" в базовый образ.

Украсьте образ минималистичными аксессуарами - сережки-кольца, браслеты, небольшая сумка.

С купальником и парео

Идеальный вариант для пляжа или отдыха у бассейна.

Шляпа защитит от солнца и сделает образ завершенным.

Как носить шляпу на отдыхе: жена Решетника показала стильный черно-белый &quot;лук&quot;Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

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