Як носити денім восени: модні поєднання солістки KAZKA, які захочеться повторити (фото)

MONATIK дав великий концерт у Києві, на якому також виступила солістка KAZKA Саша Заріцька. Їхній спільний номер став однією з найяскравіших подій вечора, а образи співачки одразу привернули уваги.
Як носити денім восени, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram KAZKA.
Вона вкотре довела, що денім поза часом і його стильні поєднання можуть не лише вражати на сцені, а й надихати на повсякденні аутфіти.
У першому виході Заріцька поєднала білу вільну футболку з корсетом з деніму від Adidas, створивши витончений силует.
Довга картата спідниця в темних тонах додала аутфіту грайливості та водночас зберегла сценічну динаміку.
Завершували лук грубі шкіряні черевики та окуляри в масивній оправі - акценти, які додають бунтарства.
Другий образ артистки був ще трендовішим. Для виходу на сцену вона обрала total denim, з'явившись у сірих широких джинсах-палаццо та жакеті з широкими рукавами.
Додатковий акцент створив той самий блакитний топ з деніму, який вона накинула поверх жакета. Він підкреслив силует та додав яскравості монохромній палітрі образу.
Усі ці модні прийоми легко працюють поза сценою. Головний секрет - у правильному міксі силуетів, фактур і деталей.
