Как носить деним осенью: модные сочетания солистки KAZKA, которые захочется повторить (фото)

Солистка KAZKA поразила стильными образами на концерте Монатика (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

MONATIK дал большой концерт в Киеве, на котором также выступила солистка KAZKA Саша Зарицкая. Их совместный номер стал одним из самых ярких событий вечера, а образы певицы сразу привлекли внимание.

Как носить деним осенью, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram KAZKA.

KAZKA показала, как носить деним осенью

Она в очередной раз доказала, что деним вне времени, а его стильные сочетания могут не только впечатлять на сцене, но и вдохновлять на повседневные аутфиты.

В первом выходе Зарицкая совместила белую свободную футболку с корсетом из денима от Adidas, создав изящный силуэт.

Длинная клетчатая юбка в темных тонах добавила образу игривости и одновременно сохранила сценическую динамику.

Завершали лук грубые кожаные ботинки и очки в массивной оправе - акценты, которые добавляют бунтарства.

Александра Зарицкая показала, как носить деним осенью (скриншот)

Второй образ артистки был еще более трендовым. Для выхода на сцену она выбрала total denim, появившись в серых широких джинсах-палаццо и жакете с широкими рукавами.

Дополнительный акцент создал тот самый голубой топ из денима, который она накинула поверх жакета. Он подчеркнул силуэт и добавил яркости монохромной палитре образа.

Модный образ KAZKA на концерте MONATIK (скриншот)

Как носить деним осенью на примере Зарицкой

Все эти модные приемы легко работают вне сцены. Главный секрет - в правильном миксе силуэтов, фактур и деталей.

  • Клетчатая юбка, футболка и джинсовый топ. Микс фактур, который добавляет образу глубины, женственности и комфорта.
  • Монохромные джинсовые образы. Сочетание, которое не выходит из моды и прекрасно смотрится в повседневных образах.
  • Яркий акцент. Сумка из денима, топ, пояс придадут образу современности и уникальности.
  • Грубая обувь и женственные элементы. Тренд уличного стиля для тех, кто хочет чувствовать себя комфортно и эффектно одновременно.

