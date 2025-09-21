Как носить деним осенью: модные сочетания солистки KAZKA, которые захочется повторить (фото)

MONATIK дал большой концерт в Киеве, на котором также выступила солистка KAZKA Саша Зарицкая. Их совместный номер стал одним из самых ярких событий вечера, а образы певицы сразу привлекли внимание.
Как носить деним осенью, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram KAZKA.
Она в очередной раз доказала, что деним вне времени, а его стильные сочетания могут не только впечатлять на сцене, но и вдохновлять на повседневные аутфиты.
В первом выходе Зарицкая совместила белую свободную футболку с корсетом из денима от Adidas, создав изящный силуэт.
Длинная клетчатая юбка в темных тонах добавила образу игривости и одновременно сохранила сценическую динамику.
Завершали лук грубые кожаные ботинки и очки в массивной оправе - акценты, которые добавляют бунтарства.
Второй образ артистки был еще более трендовым. Для выхода на сцену она выбрала total denim, появившись в серых широких джинсах-палаццо и жакете с широкими рукавами.
Дополнительный акцент создал тот самый голубой топ из денима, который она накинула поверх жакета. Он подчеркнул силуэт и добавил яркости монохромной палитре образа.
Все эти модные приемы легко работают вне сцены. Главный секрет - в правильном миксе силуэтов, фактур и деталей.
