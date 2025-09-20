ua en ru
Стильно і дорого: Раміна і Навроцька показали, з чим носити штани восени, аби бути в тренді

Субота 20 вересня 2025 13:07
Стильно і дорого: Раміна і Навроцька показали, з чим носити штани восени, аби бути в тренді Ольга Навроцька і Раміна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Осінь це час багатошарових образів і практичних рішень, а головним елементом гардероба стають штани. Інтерв'юєрка Раміна та дизайнерка Ольга Навроцька вже показали, як збирати трендові образи й мати ефектний вигляд.

РБК-Україна розповідає, з чим носити штани та які "луки" будуть найстильнішими цієї осені.

Раміна показала спортивний шик у міському ритмі

Блогерка обрала широкі сірі штани з високою талією, і це головний тренд осені, який додає силуету стрункості й дозволяє рухатися вільно. Вона вдягла їх з темно-синім поло. Такий простий, але акцентний верх створює контраст і підкреслює талію.

До образу додані кросівки та шкіряний коричневий пасок, який "підтримує" чітку лінію талії. А у руках Раміна тримала шоколадну шкіряну куртку - ідеальний варіант на прохолодні вечори. Цей "лук" підходить для активного дня у місті, зустрічей з друзями чи casual-офісу: він легко трансформується, якщо додати жакет або масивні прикраси.

Стильно і дорого: Раміна і Навроцька показали, з чим носити штани восени, аби бути в трендіРаміна вразила стильним "луком" (скріншот)

Навроцька показала, з чим носити джинси восени

Дизайнерка обрала вільну сорочку ніжного лимонного відтінку, це ідеальний вибір для перших прохолодних днів, який дарує світлу й теплу гаму. Вона підкреслила талію карамельним паском, а низ доповнила джинсами з прямим кроєм та легким "кльошем", який візуально подовжує ноги.

Завершили образ велика шкіряна сумка теракотового кольору з декоративним бантом і зручні коричневі босоніжки. А ще Ольга обрала лаконічні прикраси з характером. Такий образ чудово підходить для денних виходів, неформальних зустрічей чи арт-заходів: він виглядає дорого завдяки натуральним матеріалам і теплій палітрі.

Стильно і дорого: Раміна і Навроцька показали, з чим носити штани восени, аби бути в трендіНавроцька зачарувала модним образом на осінь (скріншот)

Чому ці образи "працюють"

Обидва варіанти ґрунтуються на базових речах - сорочці або поло, широких штанах, якісному взутті. Але завдяки фактурам і правильним аксесуарам "луки" створюють відчуття "міської розкоші". Широкий крій додає комфорту, а поєднання натуральних тканин і насичених відтінків робить образи універсальними.

Ці ідеї легко адаптувати під власний стиль: додати каблук для вечірнього виходу, змінити сумку на рюкзак для подорожі чи підкреслити образ масивними прикрасами.

