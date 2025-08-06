Як носити денім влітку: MamaRika задає тренди (фото)

Співачка MamaRika показала на власному прикладі, як стильний образ може підняти настрій. Останні дні вона почувалася на межі, але вдало підібраний модний лук із деніму повернув впевненість та зарядив енергією.
РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості розповідає, як стильно носити одяг з деніму і випромінювати легкість навіть у найскладніші дні.
Артистка довела, що модний лук - справжня терапія, а джинсова максіспідниця може стати головним елементом літнього гардероба. На фото, опублікованому в Instagram-stories, вона позує у місті в стильному образі.
"Сьогодні встала, послала депресуху, вдягнула юбчулю і пішла жити це життя", - поділилася вона.
Артистка обрала блакитну максіспідницю з високим розрізом, яку доповнив пояс-ланцюжок. На верх вона накинула короткий білий топ з принтом і червоними акцентами по краях, який гармонійно поєднується з кольором кедів.
Завершує комбінацію стильна маленька сумочка з деніму в тон спідниці, яку MamaRika тримає в руці. Ідеальна деталь для літнього образу.
Вийшов контрастний та водночас елегантний образ, який ідеально підходить для вуличної прогулянки або повсякденних справ.
Спідниця у такій довжині забезпечує комфорт, а високий розріз - свободу рухів і додаткову вентиляцію. Саме такі речі - мастхев у літньому гардеробі.
Образ співачки вкотре нагадує про важливість експериментів в стилі. Не бійтеся додавати у щоденний лук трохи зухвалості.
Співачка показала, що навіть у момент, коли тебе "накриває", мода здатна врятувати, стати джерелом натхнення і самовираження.
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