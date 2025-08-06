Як носити денім влітку: MamaRika задає тренди (фото)

Як MamaRika носить максіспідницю з деніму

Артистка довела, що модний лук - справжня терапія, а джинсова максіспідниця може стати головним елементом літнього гардероба. На фото, опублікованому в Instagram-stories, вона позує у місті в стильному образі.

"Сьогодні встала, послала депресуху, вдягнула юбчулю і пішла жити це життя", - поділилася вона.

Артистка обрала блакитну максіспідницю з високим розрізом, яку доповнив пояс-ланцюжок. На верх вона накинула короткий білий топ з принтом і червоними акцентами по краях, який гармонійно поєднується з кольором кедів.

Завершує комбінацію стильна маленька сумочка з деніму в тон спідниці, яку MamaRika тримає в руці. Ідеальна деталь для літнього образу.

Як стильно носити джинсову спідницю (фото: instagram.com/mamarika_official)

Вийшов контрастний та водночас елегантний образ, який ідеально підходить для вуличної прогулянки або повсякденних справ.

Спідниця у такій довжині забезпечує комфорт, а високий розріз - свободу рухів і додаткову вентиляцію. Саме такі речі - мастхев у літньому гардеробі.

Як носити денім влітку, щоб бути в тренді

Обирайте світлий денім. Він не притягує сонце, як темний, і має свіжіший вигляд.

Віддавайте перевагу "вільним" силуетам. Це можуть бути максіспідниці, шорти-кльош чи сарафани.

Комбінуйте з відкритим верхом. Топи, майки або легкі сорочки створять баланс і не дадуть перегрітися.

Додавайте акценти. Сумочки, пояси, ланцюжки дозволяють створити стильний та унікальний образ.

Грайте з кольором. Поєднуйте денім з яскравим взуттям або аксесуарами, як у MamaRika.

Що носить MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Образ співачки вкотре нагадує про важливість експериментів в стилі. Не бійтеся додавати у щоденний лук трохи зухвалості.

Співачка показала, що навіть у момент, коли тебе "накриває", мода здатна врятувати, стати джерелом натхнення і самовираження.