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Ховаєте руки під одягом? Ось 6 модних способів зробити це красиво

Середа 18 червня 2025 21:42
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Ховаєте руки під одягом? Ось 6 модних способів зробити це красиво Як літом приховати великі руки (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Комплексуєте через повні руки й постійно намагаєтеся сховати їх під одягом? Не хвилюйтеся - це можна зробити не лише непомітно, а й красиво! Сучасна мода дає безліч стильних рішень, які допоможуть замаскувати те, що ви не хочете виставляти напоказ, і водночас виглядати елегантно та впевнено.

РБК-Україна зібрало 6 модних способів, як приховати руки й при цьому залишатися у тренді.

Сорочка - ваш літній союзник

Хочете приховати певні особливості фігури? Сміливо використовуйте багатошаровість - цей стильовий прийом давно схвалений стилістами. І найприємніше - його легко адаптувати до спекотного сезону!

Спробуйте поєднати лляні шорти або штани з тонким топом на бретелях, а зверху накиньте сорочку з такого ж легкого льону.

Завдяки вільному крою вам не буде спекотно, а ще така річ чудово маскує живіт і руки. Ось як виглядає ефективна багатошаровість улітку!

Ховаєте руки під одягом? Ось 6 модних способів зробити це красивоЯк літом приховати великі руки (фото: instagram.com/u.need.ua)

V-подібний виріз - ваш маленький модний трюк

V-подібний виріз на сукні чи блузі - справжня знахідка. Подумайте самі: він візуально подовжує шию, звужує плечі, приховує руки й одночасно вигідно підкреслює зону декольте.

Якщо ж ви хочете приховати ще й животик і візуально "додати" собі кілька сантиметрів зросту - поєднуйте цей виріз із брюками з високою посадкою.

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Легкий блейзер - для вечора і не тільки

У прохолодні літні вечори вам точно стане в пригоді легкий жакет. Обирайте варіант вільного крою - він додасть стилю та легко замаскує руки й плечі. А ще один бонус: блейзер без глибокого декольте можна сміливо носити на голе тіло - без додаткових шарів під низом.

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Сфокусуйте увагу на декольте

Надійний спосіб приховати об’ємні руки - змістити акцент на іншу зону, наприклад, на декольте. Овальний виріз, який зовсім не обов’язково має бути глибоким, на футболці чи блузі підкреслить груди та водночас зменшить акцент на плечах.

А прямокутний виріз зробить образ більш структурованим і візуально "звузить" руки.

Ховаєте руки під одягом? Ось 6 модних способів зробити це красивоЯк літом приховати великі руки (фото: instagram.com/leandramcohen)

Спущені плечі - жіночно та витончено

Тренд на відкриті плечі - справжній порятунок для тих, хто соромиться об’ємних рук. Спущені рукави вдало їх маскують, а сам образ виглядає ніжно й елегантно.

Однак зверніть увагу: такий фасон може підкреслити ширину плечей, тож пасує не всім.

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Футболка з рукавом до ліктя - must-have літа

У спекотні дні довгий рукав - не найкращий вибір. Замість лонгслівів оберіть футболки з рукавом до ліктя.

По-перше, вони універсальні - пасують до будь-якого низу. По-друге - це справжній порятунок для тих, хто хоче приховати зону рук і плечей.

Радимо мати кілька таких футболок у різних кольорах - ви точно не пошкодуєте!

@taylasnts Replying to @Spencer Honey Shelby Lover/Friend (Instrumental) - KAYTRANADA

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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: TikTok-акаунти taylasnts, lisa.mariee1, U`NEED.

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