Как носить белую одежду летом: модные идеи от Мишиной, Дорофеевой и других звезд (фото)
Белый цвет - хит летнего сезона. Он освежает, подходит всем и легко комбинируется. И украинские звезды это удачно демонстрируют!
Как носить белый этим летом? РБК-Украина предлагает вдохновиться образами Дорофеевой, Мишиной и других звезд.
Надя Дорофеева
Артистка соединила широкие спортивные брюки с топом и серым жакетом, добавив кроссовки и стильную сумку.
Отлично подходит для повседневных прогулок в городе. Удобно, современно и трендово!
Как носить белый на примере Дорофеевой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Дарья Билодид
Знаменитая чемпионка Европы и мира по дзюдо выбрала белую мини-юбку, которую соединила с топом шоколадного цвета.
Такой образ имеет нежный и одновременно смелый вид. Удачно подчеркивает фигуру и добавляет летнего вайба.
Белая юбка идеально подходит на лето (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Ксения Мишина
Удачный вариант летнего образа для жаркой погоды у себя в соцсетях показала украинская актриса.
Ультракороткий белый топ в дуэте с джинсовыми свободными шортами прекрасно подойдет как для отпуска, так и прогулок в городе.
Такая комбинация создает гармоничный контраст с денимом, а массивные босоножки добавляют образу завершенности и шика.
Ксения Мишина в стильном топе с шортами (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Кристина Решетник
Жена ведущего "Холостяка" демонстрирует хит сезона - элегантный белый костюм с удлиненным жилетом и шортами.
Получился эффектный, легкий и одновременно сдержанный лук, который так и хочется повторить.
Подходит для деловой встречи или обычного выхода в летний день.
Костюм на лето от жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Как правильно носить белый летом: модные советы
Отдавайте предпочтение удобным и легким фактурам. Это лен, хлопок, шифон или шелк - они позволяют телу дышать в жару.
Для стильного акцента используйте многослойность. Например, поверх топа можно накинуть легкую блузу или кардиган.
Сочетайте белую одежду с яркими аксессуарами. Пояс, сумка, обувь, украшения или другие предметы гардероба добавят баланса и стиля.
Элегантно и модно будут выглядеть монохромные комплекты. Это могут быть белоснежные платья, сарафаны, костюмы и тому подобное.
Избегайте прозрачности. При выборе белой одежды отдавайте предпочтение материалам с подкладкой, чтобы образ лишний раз не просвечивался.
Как носить белый летом (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Вас также может заинтересовать:
- 6 модных способов, как красиво скрыть полные руки под одеждой
- Марина Боржемская показала стильный образ на лето
- Екатерина Усик продемонстрировала стильную летнюю обувь.
При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Дорофеевой, Решетник, Мишиной, Билодид.