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Как носить белую одежду летом: модные идеи от Мишиной, Дорофеевой и других звезд (фото)

Четверг 19 июня 2025 10:30
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Как носить белую одежду летом: модные идеи от Мишиной, Дорофеевой и других звезд (фото) Как удачно сочетают белую одежду Ксения Мишина, Кристина Решетник и другие (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Белый цвет - хит летнего сезона. Он освежает, подходит всем и легко комбинируется. И украинские звезды это удачно демонстрируют!

Как носить белый этим летом? РБК-Украина предлагает вдохновиться образами Дорофеевой, Мишиной и других звезд.

Надя Дорофеева

Артистка соединила широкие спортивные брюки с топом и серым жакетом, добавив кроссовки и стильную сумку.

Отлично подходит для повседневных прогулок в городе. Удобно, современно и трендово!

Как носить белую одежду летом: модные идеи от Мишиной, Дорофеевой и других звезд (фото)Как носить белый на примере Дорофеевой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дарья Билодид

Знаменитая чемпионка Европы и мира по дзюдо выбрала белую мини-юбку, которую соединила с топом шоколадного цвета.

Такой образ имеет нежный и одновременно смелый вид. Удачно подчеркивает фигуру и добавляет летнего вайба.

Как носить белую одежду летом: модные идеи от Мишиной, Дорофеевой и других звезд (фото)Белая юбка идеально подходит на лето (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Ксения Мишина

Удачный вариант летнего образа для жаркой погоды у себя в соцсетях показала украинская актриса.

Ультракороткий белый топ в дуэте с джинсовыми свободными шортами прекрасно подойдет как для отпуска, так и прогулок в городе.

Такая комбинация создает гармоничный контраст с денимом, а массивные босоножки добавляют образу завершенности и шика.

Как носить белую одежду летом: модные идеи от Мишиной, Дорофеевой и других звезд (фото)Ксения Мишина в стильном топе с шортами (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Кристина Решетник

Жена ведущего "Холостяка" демонстрирует хит сезона - элегантный белый костюм с удлиненным жилетом и шортами.

Получился эффектный, легкий и одновременно сдержанный лук, который так и хочется повторить.

Подходит для деловой встречи или обычного выхода в летний день.

Как носить белую одежду летом: модные идеи от Мишиной, Дорофеевой и других звезд (фото)Костюм на лето от жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Как правильно носить белый летом: модные советы

Отдавайте предпочтение удобным и легким фактурам. Это лен, хлопок, шифон или шелк - они позволяют телу дышать в жару.

Для стильного акцента используйте многослойность. Например, поверх топа можно накинуть легкую блузу или кардиган.

Сочетайте белую одежду с яркими аксессуарами. Пояс, сумка, обувь, украшения или другие предметы гардероба добавят баланса и стиля.

Элегантно и модно будут выглядеть монохромные комплекты. Это могут быть белоснежные платья, сарафаны, костюмы и тому подобное.

Избегайте прозрачности. При выборе белой одежды отдавайте предпочтение материалам с подкладкой, чтобы образ лишний раз не просвечивался.

Как носить белую одежду летом: модные идеи от Мишиной, Дорофеевой и других звезд (фото)Как носить белый летом (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Дорофеевой, Решетник, Мишиной, Билодид.

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