Як назвати дитину у серпні 2025 та кого привітати з днем ангела: церковний календар

Календар імен за церковними правилами у давнину називали Святки. Саме він допомагав обрати правильно ім'я для дитини, залежно від дати її народження. Малюків намагалися називати ім'ям того святого, у чий день дитина народилася, щоб вона отримала захист свого ангела-хоронителя.
Повний календар імен на серпень 2025 року, який допоможе обрати ім'я для новонародженого і привітати близьких з днем ангела, розповідає РБК-Україна.
1 серпня - Дмитро, Леонтій, Олександр, Тимофій, Федір, Софія, Роман, Митрофан, Євгенія
2 серпня - Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір, Юхим, Ілля, Ян, Анна
3 серпня - Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма, Микола
4 серпня - Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина, Ірина, Магдалина, Марія
5 серпня - Іван, Юхим, Марія, Дарина, Христина, Анна
6 серпня - Лев, Спас, Борис, Гліб, Давид, Роман, Ян, Христина
7 серпня - Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Іраїда
8 серпня - Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Платон, Мойсей, Микола, Федір, Парасковія
9 серпня - Антон, Григорій, Дмитро, Клим, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія, Анфіса
10 серпня - Афанасій, В'ячеслав, Роман, Василь, Юхим, Остап, Прохор, Серафим, Юліан, Олена, Анастасія, Антоніна, Аріна, Олена, Ілона, Ірина
11 серпня - Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія
12 серпня - Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Федір, Юхим, Яків, Ангеліна, Люція
13 серпня - Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Вольдемар, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета
14 серпня - Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва, Євдокія, Соломія, Софія
15 серпня - Василь, Максим, Матвій, Олександр, Федір, Марія
16 серпня - Іван, Олександр, Степан, Яків, Ганна, Саломея
17 серпня - Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Уляна, Аріна, Дарина, Євдокія, Ія
18 серпня - Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна, Марія, Нонна, Євдокія, Христина
19 серпня - Андрій, Микола, Тимофій, Макар, Христина, Нонна
20 серпня - Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір
21 серпня - Олександр, Павло, Марфа, Герман, Леонід, Теодор, Еміль
22 серпня - Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Федір, Аріадна, Аріна, Ірина, Марія
23 серпня - Єфрем, Іван, Микола, Павло, В'ячеслав, Лаврентій, Роман, Сава
24 серпня - Арсеній, Георгій, Петро, Макар, Максим, Мартін, Теодор, Марія, Сюзанна
25 серпня - Володимир, Іван, Мойсей, Олексій, Олександр, Герман, Юхим, Ілля, Матвій, Симон, Яків, Ян
26 серпня - Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія, Ксенія, Оксана
27 серпня - Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан, Анфіса, Євдокія, Єва
28 серпня - Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір, Ганна, Марія
29 серпня - Іван, Яким, Олександр, Демид, Лаврентій, Ніл, Яків, Анна
30 серпня - Арсеній, Опанас, Гаврило, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Олександр, Павло, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Ілля, Філіп, Уляна, Юліана
31 серпня - Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Євген, Іларіон, Лука, Лев, Еміль, Ян, Уляна
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Під час написання матеріалу були використані: ПЦУ, церковний календар, Day Today.