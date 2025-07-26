Как назвать ребенка в августе 2025 и кого поздравить с днем ангела: церковный календарь

Календарь имен по церковным правилам в древности называли Святки. Именно он помогал выбрать правильно имя для ребенка, в зависимости от даты его рождения. Малышей старались называть именем того святого, в чей день ребенок родился, чтобы он получил защиту своего ангела-хранителя.