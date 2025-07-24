ua en ru
Чт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Народні прикмети про мило: що наші предки забороняли з ним робити

Четвер 24 липня 2025 21:40
UA EN RU
Народні прикмети про мило: що наші предки забороняли з ним робити Що за прикметами не можна робити з милом (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

А ви знали, що у давнину мило було не тільки буденним предметом гігієни, а й об'єктом численних народних прикмет. Наші предки вірили, що звичайний шматочок мила може підказати про майбутні події, віщувати радість чи, навпаки, попереджати про неприємності.

Які цікаві прикмети про мило варто знати, у яких випадках воно може попередити про нещастя, розповідає РБК-Україна.

Прикмети про мило, що віщують радісні події та достаток

Випадково знайшли шматочок мила у шафі чи у ванній - до несподіваного прибутку або швидкого збагачення. Чим більше і краще мило, тим більшою буде удача.

Мило швидко закінчується або розмилюється - віщує швидкий успіх у розпочатих справах, динамічний розвиток подій або те, що вдома панує достаток і процвітання.

Мило приємно пахне і довго зберігає аромат - до радості, приємних подій та гармонії в особистому житті або в домі.

Намилити руки, і мило рясно піниться - до успіху в починаннях, легкості у виконанні завдань та швидкого досягнення цілей.

Маленький шматочок улюбленого мила може стати оберегом, якщо носити його у сумці чи кишені. А одруженому чоловікові жінки клали у кишеню заговорене мило, щоб повернути його у сім'ю.

Молоді дівчата ворожили за допомогою мила - якщо шматочок змилився рівномірно, то варто чекати щастя, якщо нерівно - готуйся до неприємностей.

Прикмети про мило, що попереджають про проблеми

Будьте уважні до цих знаків, адже вони можуть попереджати про можливі труднощі:

Мило вислизнуло з рук і впало - це найпоширеніша прикмета. Вона може попереджати про несподівані труднощі, незручності, змарновані можливості або навіть дрібні втрати. Якщо впало у ванній, можуть бути проблеми з фінансами.

Мило ламається або тріскається в руках - віщує розбіжності, сварки, розрив стосунків або серйозні перешкоди на шляху до мети. Також може вказувати на внутрішні конфлікти.

Мило розкисає або розпливається - попереджає про фінансові труднощі, нестачу грошей або те, що гроші "тікатимуть крізь пальці". Також може вказувати на марнотратство.

Мило раптом зникло - вважалося, що це до непередбачених витрат, втрати чогось цінного або фінансових труднощів.

Мило має неприємний запах або його запах раптом зник - може віщувати неприємні новини, конфлікти або розчарування.

Використовувати чуже мило не можна - за повір'ями, це може "перетягнути" на себе чужі проблеми або хвороби.

Мило дарувати можна чи ні?

Вважається, що дарувати мило - погана прикмета і ваші стосунки з цією людиною можуть погіршитися ("змилитися" або в них буде "багато піни"). Тому варто робити такий презент тільки тим, кого варто "змити" з вашого життя.

Вас може це зацікавити:

Під час написання матеріалу були використані джерела: фольклорні збірники українських етнографів, етнографічні матеріали Олександра Афанасьєва, С. Килимника, українська енциклопедія українських забобонів та обрядів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прикмети Езотерика Магія
Новини
Залужний дав невтішний прогноз щодо тривалості війни
Залужний дав невтішний прогноз щодо тривалості війни
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки