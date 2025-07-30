Як називаються штани з кишенями по боках, які стали трендом: приклади від дружини Мессі

Перший образ - штани карго молочного відтінку

Топ

Кроп-топ кремового відтінку з квадратним вирізом - дуже популярний елемент сучасного літнього гардероба. Він підкреслює фігуру, особливо прес, і додає образу легкості. Це базовий, але актуальний елемент.

Карго-штани

Широкі штани бежевого відтінку з великими накладними кишенями - це один з найгарячіших трендів останніх сезонів. Вони забезпечують комфорт і створюють невимушений, трохи грубий, але водночас дуже стильний вигляд.

Поєднання таких "чоловічих" штанів із жіночним кроп-топом створює цікавий контраст.

Сумка

Невелика сумка світлого кольору на тонкому ремінці. Така модель сумок також дуже актуальна в літні дні.

Сонцезахисні окуляри

Окуляри витягнутої, прямокутної або овальної форми в тонкій металевій оправі - це ще один тренд, що відсилає до моди 90-х і 2000-х років. Вони надають образу сучасності та загадковості.

Образ має дуже гармонійний і сучасний вигляд. Він ідеально підходить для повсякденних прогулянок містом, зустрічей із друзями або неформальних заходів у теплу пору року.

З чим носити штани карго влітку (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Другий "лук" - із сірими джинсами карго

Ще один стильний варіант - костюм-двійка з сірого деніму з трендовими штанами карго.

Куртка

Джинсова куртка-бомбер вільного крою на блискавці з накладними кишенями.

Карго-штани

Широкі штани з накладними кишенями - ключовий елемент утилітарного стилю, який зараз дуже популярний.

Топ

Під курткою видно короткий білий кроп-топ, який надає образу жіночності, контрастує з "чоловічим" характером верхнього одягу і підкреслює талію.

Ліонель Мессі з дружиною (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Сумка

Рюкзак або містка сумка на плечі темного кольору - практичний аксесуар для повсякденного життя, що гармонує із загальною колірною гамою образу.

Кросівки

На ногах спортивне взуття - кросівки, які підкреслюють кежуал-характер образу і забезпечують комфорт. Колір кросівок збігається з палітрою одягу.

Сонцезахисні окуляри

Стильні сонцезахисні окуляри надають образу сучасності, "шику" і загадковості.

Дружина Мессі показала наймодніші штани 2025 року (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Третій образ - бордові джинси-карго

Топ

Чорний обтислий топ на широких бретельках. Це базовий, але дуже універсальний елемент, що підкреслює фігуру і створює контраст з вільним низом.

Джинси карго бордового кольору

Широкі карго-штани бордового кольору з накладними кишенями.

Дружина Мессі зі співачкою Шакірою (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Аксесуари

Мінісумочка на ланцюжку металевого відтінку надає образу вечірнього блиску і контрастує з повсякденним одягом. На шиї видно тонкий ланцюжок із підвіскою.

Образ має стильний, комфортний і сучасний вигляд. Він поєднує жіночність (топ) з елементами міського шику (карго) і блиском аксесуарів.

Дружина Мессі показала трендові штани карго (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)