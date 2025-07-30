Как называются брюки с карманами по бокам, которые стали трендом: примеры от жены Месси

Брюки карго - это стильные и удобные брюки, которые имеют несколько больших карманов, обычно расположенных на штанинах. Этот фасон стал трендом благодаря своей практичности, стильному виду и возможности сочетать с разными элементами одежды.

РБК-Украина рассказывает, как такие штаны стилизует супруга всемирно известного футболиста Лионеля Месси Антонелла Рокуццо .

Первый образ - брюки карго молочного оттенка

Топ

Кроп-топ кремового оттенка с квадратным вырезом - очень популярный элемент современного летнего гардероба. Он подчеркивает фигуру, особенно пресс, и придает образу легкости. Это базовый, но актуальный элемент.

Карго-штаны

Широкие брюки бежевого оттенка с большими накладными карманами - это один из самых горячих трендов последних сезонов. Они обеспечивают комфорт и создают непринужденный, немного грубый, но в то же время очень стильный вид.

Сочетание таких "мужских" брюк с женственным кроп-топом создает интересный контраст.

Сумка

Небольшая сумка светлого цвета на тонком ремешке. Такая модель сумок также очень актуальна в летние дни.

Солнцезащитные очки

Очки вытянутой, прямоугольной или овальной формы в тонкой металлической оправе - это еще один тренд, отсылающий к моде 90-х и 2000-х годов. Они придают образу современности и загадочности.

Образ смотрится очень гармонично и современно. Он идеально подходит для повседневных прогулок по городу, встреч с друзьями или неформальных мероприятий в теплое время года.

С чем носить брюки карго летом (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Второй "лук" - с серыми джинсами карго

Еще один стильный вариант - костюм-двойка из серого денима с трендовыми штанами карго.

Куртка

Джинсовая куртка-бомбер свободного кроя на молнии с накладными карманами.

Карго-штаны

Широкие штаны с накладными карманами - ключевой элемент утилитарного стиля, который сейчас очень популярен.

Топ

Под курткой виден короткий белый кроп-топ, который придает образу женственности, контрастирует с "мужским" характером верхней одежды и подчеркивает талию.

Лионель Месси с женой (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Сумка

Рюкзак или вместительная сумка на плече темного цвета - практичный аксессуар для повседневной жизни, гармонирующий с общей цветовой гаммой образа.

Кроссовки

На ногах спортивная обувь - кроссовки, которые подчеркивают кэжуал-характер образа и обеспечивают комфорт. Цвет кроссовок совпадает с палитрой одежды.

Солнцезащитные очки

Стильные солнцезащитные очки придают образу современности, "шика" и загадочности.

Жена Месси показала самые модные штаны 2025 (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Третий образ - бордовые джинсы-карго

Топ

Черный облегающий топ на широких бретельках. Это базовый, но очень универсальный элемент, подчеркивающий фигуру и создающий контраст со свободным низом.

Джинсы карго бордового цвета

Широкие карго-штаны бордового или темно-коричневого цвета с накладными карманами.

Жена Месси с певицей Шакирой (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Аксессуары

Мини-сумочка на цепочке металлического оттенка придает образу вечернего блеска и контрастирует с повседневной одеждой. На шее видна тонкая цепочка с подвеской.

Образ смотрится стильно, комфортно и современно. Он сочетает женственность (топ) с элементами городского шика (карго) и блеском аксессуаров.

Жена Месси показала трендовые штаны карго (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)