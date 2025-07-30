ua en ru
Ср, 30 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как называются брюки с карманами по бокам, которые стали трендом: примеры от жены Месси

Среда 30 июля 2025 07:15
UA EN RU
Как называются брюки с карманами по бокам, которые стали трендом: примеры от жены Месси Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Брюки карго - это стильные и удобные брюки, которые имеют несколько больших карманов, обычно расположенных на штанинах. Этот фасон стал трендом благодаря своей практичности, стильному виду и возможности сочетать с разными элементами одежды.

РБК-Украина рассказывает, как такие штаны стилизует супруга всемирно известного футболиста Лионеля Месси Антонелла Рокуццо.

Первый образ - брюки карго молочного оттенка

Топ

Кроп-топ кремового оттенка с квадратным вырезом - очень популярный элемент современного летнего гардероба. Он подчеркивает фигуру, особенно пресс, и придает образу легкости. Это базовый, но актуальный элемент.

Карго-штаны

Широкие брюки бежевого оттенка с большими накладными карманами - это один из самых горячих трендов последних сезонов. Они обеспечивают комфорт и создают непринужденный, немного грубый, но в то же время очень стильный вид.

Сочетание таких "мужских" брюк с женственным кроп-топом создает интересный контраст.

Сумка

Небольшая сумка светлого цвета на тонком ремешке. Такая модель сумок также очень актуальна в летние дни.

Солнцезащитные очки

Очки вытянутой, прямоугольной или овальной формы в тонкой металлической оправе - это еще один тренд, отсылающий к моде 90-х и 2000-х годов. Они придают образу современности и загадочности.

Образ смотрится очень гармонично и современно. Он идеально подходит для повседневных прогулок по городу, встреч с друзьями или неформальных мероприятий в теплое время года.

Как называются брюки с карманами по бокам, которые стали трендом: примеры от жены МессиС чем носить брюки карго летом (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Второй "лук" - с серыми джинсами карго

Еще один стильный вариант - костюм-двойка из серого денима с трендовыми штанами карго.

Куртка

Джинсовая куртка-бомбер свободного кроя на молнии с накладными карманами.

Карго-штаны

Широкие штаны с накладными карманами - ключевой элемент утилитарного стиля, который сейчас очень популярен.

Топ

Под курткой виден короткий белый кроп-топ, который придает образу женственности, контрастирует с "мужским" характером верхней одежды и подчеркивает талию.

Как называются брюки с карманами по бокам, которые стали трендом: примеры от жены МессиЛионель Месси с женой (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Сумка

Рюкзак или вместительная сумка на плече темного цвета - практичный аксессуар для повседневной жизни, гармонирующий с общей цветовой гаммой образа.

Кроссовки

На ногах спортивная обувь - кроссовки, которые подчеркивают кэжуал-характер образа и обеспечивают комфорт. Цвет кроссовок совпадает с палитрой одежды.

Солнцезащитные очки

Стильные солнцезащитные очки придают образу современности, "шика" и загадочности.

Как называются брюки с карманами по бокам, которые стали трендом: примеры от жены МессиЖена Месси показала самые модные штаны 2025 (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Третий образ - бордовые джинсы-карго

Топ

Черный облегающий топ на широких бретельках. Это базовый, но очень универсальный элемент, подчеркивающий фигуру и создающий контраст со свободным низом.

Джинсы карго бордового цвета

Широкие карго-штаны бордового или темно-коричневого цвета с накладными карманами.

Как называются брюки с карманами по бокам, которые стали трендом: примеры от жены МессиЖена Месси с певицей Шакирой (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Аксессуары

Мини-сумочка на цепочке металлического оттенка придает образу вечернего блеска и контрастирует с повседневной одеждой. На шее видна тонкая цепочка с подвеской.

Образ смотрится стильно, комфортно и современно. Он сочетает женственность (топ) с элементами городского шика (карго) и блеском аксессуаров.

Как называются брюки с карманами по бокам, которые стали трендом: примеры от жены МессиЖена Месси показала трендовые штаны карго (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку