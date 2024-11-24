Як надати першу медичну допомогу: інструкція від МОЗ

Перша допомога - це набір базових медичних дій, спрямованих на збереження життя, полегшення болю постраждалого в надзвичайних ситуаціях і запобігання можливим ускладненням. Зазвичай ці заходи здійснюють медичні працівники, але швидка допомога не завжди може оперативно дістатися до місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Основні принципи надання першої допомоги включають: доцільність і обережність: якщо є сумніви щодо своїх дій, краще утриматися від них; головне правило - не заподіяти шкоди;

швидкість: діяти слід максимально оперативно;

зосередженість, рішучість і спокій: важливо зберігати ясний розум, бути рішучим і не панікувати. Як надати першу допомогу Ваші дії під час надання першої допомоги мають бути такими: огляньте місце події та переконайтеся, що допомога не становить небезпеки: подбайте про власну безпеку, а також безпеку постраждалого та оточуючих;

перевірте стан постраждалого: оцініть рівень свідомості, наявність дихання і пульсу;

викличте екстрену допомогу: якщо необхідно, зверніться до бригади швидкої допомоги, а також інших служб, таких як поліція, рятувальна служба, газова служба;

перевірте наявність сильних кровотеч і зупиніть їх при потребі;

забезпечте прохідність дихальних шляхів: переконайтеся, що нічого не блокує дихання;

розпочніть серцево-легеневу реанімацію: якщо немає ознак життя і ви ліквідували критичні кровотечі;

перемістіть постраждалого в стабільне положення на боці, якщо немає підозри на травму хребта чи тазу і реанімація була успішною;

залишайтеся з постраждалим і слідкуйте за його станом до прибуття медиків;

за потреби зверніться по допомогу до інших присутніх на місці, якщо вам бракує необхідних навичок для надання допомоги.