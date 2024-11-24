Как оказать первую медицинскую помощь: инструкция от Минздрава

Первая помощь - это набор базовых медицинских действий, направленных на сохранение жизни, облегчение боли пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и предотвращение возможных осложнений. Обычно эти мероприятия осуществляют медицинские работники, но скорая помощь не всегда может оперативно добраться до места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (МОЗ).

Основные принципы оказания первой помощи включают: целесообразность и осторожность: если есть сомнения относительно своих действий, лучше воздержаться от них; главное правило - не причинить вреда;

скорость: действовать следует максимально оперативно;

сосредоточенность, решительность и спокойствие: важно сохранять ясный ум, быть решительным и не паниковать. Как оказать первую помощь Ваши действия при оказании первой помощи должны быть такими: осмотрите место происшествия и убедитесь, что помощь не представляет опасности: позаботьтесь о собственной безопасности, а также безопасности пострадавшего и окружающих;

проверьте состояние пострадавшего: оцените уровень сознания, наличие дыхания и пульса;

вызовите экстренную помощь: если необходимо, обратитесь к бригаде скорой помощи, а также другим службам, таким как полиция, спасательная служба, газовая служба;

проверьте наличие сильных кровотечений и остановите их при необходимости;

обеспечьте проходимость дыхательных путей: убедитесь, что ничего не блокирует дыхание;

начните сердечно-легочную реанимацию: если нет признаков жизни и вы ликвидировали критические кровотечения;

переместите пострадавшего в стабильное положение на боку, если нет подозрения на травму позвоночника или таза и реанимация была успешной;

оставайтесь с пострадавшим и следите за его состоянием до прибытия медиков;

при необходимости обратитесь за помощью к другим присутствующим на месте, если вам не хватает необходимых навыков для предоставления помощи.