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Як можуть покарати за невчасне оновлення паспортних документів: пояснення юриста

Фото: Паспорт громадянина України (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Громадяни України мають своєчасно отримувати та оновлювати свої паспортні документи. Якщо цього не зробити з певних причин, передбачене покарання.

Як можуть оштрафувати та що треба знати про оновлення документів під час воєнного стану, РБК-Україна пояснила адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Юрист розповідає, що громадяни України повинні своєчасно отримувати та оновлювати свої паспортні документи:

  • по досягненню 14 років отримати паспорт;
  • заміняти пластиковий паспорт по закінченню його дії;
  • вклеювати фото у паспорти зразка 1994 року у 25 та 45 років.

Відповідальність за порушення цієї вимоги передбачена ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Покарання за перше вчинення такого порушення буде попередження. Однак, за повторне вчинення протягом року такого порушення буде накладено стягнення від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це – від 17 до 51 грн", - зазначає Олена Воронкова.

Вона зауважує, що  на період дії воєнного стану для громадян України передбачено, що у разі, якщо строк оновлення паспортних документів настав за 30 днів до 24.02.2022 та після 24.02.2022, то такі документи є чинними та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Така норма передбачена постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану" від 21.10.2022 №1202.

Нагадаємо, ми писали, з якого віку треба оформляти паспорт дитині. Дітям в Україні для отримання різних послуг, складання іспитів та реєстрації місця проживання необхідно мати паспортний документ. Перший паспорт громадянина України оформлюється у вигляді ID-картки.

Також ми розповідали, скільки коштує оформити закордонний паспорт у ЦНАП.

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