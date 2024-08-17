Как могут наказать за несвоевременное обновление паспортных документов: объяснение юриста

Юрист рассказывает, что граждане Украины должны своевременно получать и обновлять свои паспортные документы:

по достижении 14 лет получить паспорт;

заменять пластиковый паспорт по истечении его действия;

вклеивать фото в паспорта образца 1994 в 25 и 45 лет.

Ответственность за нарушение этого требования предусмотрена ст. 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Наказание за первое совершение такого нарушения будет предупреждение. Однако за повторное совершение в течение года такого нарушения будет наложено взыскание от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это – от 17 до 51 грн", - отмечает Елена Воронкова.

Она отмечает, что на период действия военного положения для граждан Украины предусмотрено, что в случае, если срок обновления паспортных документов наступил за 30 дней до 24.02.2022 и после 24.02.2022, то такие документы являются действительными и подлежат обмену или вклеиванию новых фотографий соответственно достигнутого возраста в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Такая норма предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения" от 21.10.2022 №1202.