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Как могут наказать за несвоевременное обновление паспортных документов: объяснение юриста

Фото: Паспорт гражданина Украины (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Граждане Украины должны своевременно получать и обновлять паспортные документы. Если этого не сделать по определенным причинам, предусмотрено наказание.

Как могут оштрафовать и что нужно знать об обновлении документов во время военного положения, РБК-Украина объяснила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Юрист рассказывает, что граждане Украины должны своевременно получать и обновлять свои паспортные документы:

  • по достижении 14 лет получить паспорт;
  • заменять пластиковый паспорт по истечении его действия;
  • вклеивать фото в паспорта образца 1994 в 25 и 45 лет.

Ответственность за нарушение этого требования предусмотрена ст. 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Наказание за первое совершение такого нарушения будет предупреждение. Однако за повторное совершение в течение года такого нарушения будет наложено взыскание от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это – от 17 до 51 грн", - отмечает Елена Воронкова.

Она отмечает, что на период действия военного положения для граждан Украины предусмотрено, что в случае, если срок обновления паспортных документов наступил за 30 дней до 24.02.2022 и после 24.02.2022, то такие документы являются действительными и подлежат обмену или вклеиванию новых фотографий соответственно достигнутого возраста в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Такая норма предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения" от 21.10.2022 №1202.

Напомним, мы писали, с какого возраста нужно оформлять паспорт ребенку. Детям в Украине для получения различных услуг, сдачи экзаменов и регистрации места жительства необходимо иметь паспортный документ. Первый паспорт гражданина Украины оформляется в виде ID-карты.

Также мы рассказывали, сколько стоит оформить загранпаспорт в ЦНАП.

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