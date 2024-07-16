З якого віку треба оформляти паспорт дитині: пояснення ЦНАП
Дітям в Україні для отримання різних послуг, складання іспитів та реєстрації місця проживання необхідно мати паспортний документ. Перший паспорт громадянина України оформлюється у вигляді ID-картки.
Що варто враховувати батькам щодо документів дітей, у коментарі РБК-Україна розповіла директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.
Перший паспорт громадянина України оформлюється дитині у віці 14 років у вигляді ID-картки. Для документування необхідно надати свідоцтво про народження та паспорт одного з батьків, пояснює фахівець.
Перша ID-картка видається терміном на 4 роки. Її оформлення триває 20 робочих днів.
"Батькам слід знати, що ID-картка буде необхідна дитині після досягнення 14 років у різних життєвих ситуаціях, таких як реєстрація місця проживання, складання іспитів, оформлення закордонного паспорта та отримання інших послуг", - зазначає Наталія Шамрай.
Перший паспорт, що видається у віці 14 років у формі ID-картки, безкоштовний. Для отримання наступних паспортів, які видаються на 10 років, починаючи з 18 років, необхідно сплатити адміністративний збір.
Оформлення паспорта за 20 робочих днів коштує 504 грн. За швидке оформлення за скороченою процедурою у 10 робочих днів - 874 грн.
"Звертаємо увагу батьків, що послуга ID-14 дозволяє оформити і перший паспорт, і номер платника податків одночасно, тим самим позбавляючи необхідності відвідувати податкову службу. Це досить зручно, адже економить час і сили", - звертає увагу директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА.
Батьки дітей, які наразі перебувають за кордоном, для оформлення документів можуть звернутися до підрозділів ДП "Документ" або до консульської установи.
Нагадаємо, ми писали, що у "Дії" готують п’ять нових сервісів. Зокрема, шлюб онлайн та електронне бронювання.
Також ми розповідали, що в ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг: від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексу послуг ветеранам, які за допомогою ЦНАПів можна зробити за однією заявою.
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