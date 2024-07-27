Одна з популярних послуг. Скільки коштує оформити закордонний паспорт у ЦНАП

Оформлення закордонного паспорту особливо актуально в період відпусток, коли українці частіше подорожують за кордон. У ЦНАП Києва це одна з найпопулярніших послуг влітку.

Скільки коштує оформлення паспорта для виїзду за кордон та які документи треба надати, у коментарі РБК-Україна повідомила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай .

Оформлення паспорта громадянина України з 18 років за 20 робочих днів коштує 504 грн. За швидке оформлення за скороченою процедурою у 10 робочих днів – 874 грн.

"Цей період є особливо активним для громадян, які потребують оновлення документів", - зазначила Наталія Шамрай.

У столичних Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) у зв'язку зі сезоном літніх відпусток значно зростає попит на послуги з оформлення паспортів.

Нагадаємо, ми писали, що в ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг: від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексу послуг ветеранам, які за допомогою ЦНАПів можна зробити за однією заявою.

Також ми розповідали, з якого віку треба оформляти паспорт дитині. Дітям в Україні для отримання різних послуг, складання іспитів та реєстрації місця проживання необхідно мати паспортний документ. Перший паспорт громадянина України оформлюється у вигляді ID-картки.

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