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Одна з популярних послуг. Скільки коштує оформити закордонний паспорт у ЦНАП

Київ, Україна, Субота 27 липня 2024 06:30
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Одна з популярних послуг. Скільки коштує оформити закордонний паспорт у ЦНАП Фото: Закордонний паспорт (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Оформлення закордонного паспорту особливо актуально в період відпусток, коли українці частіше подорожують за кордон. У ЦНАП Києва це одна з найпопулярніших послуг влітку.

Скільки коштує оформлення паспорта для виїзду за кордон та які документи треба надати, у коментарі РБК-Україна повідомила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

Скільки коштує оформити закордонний паспорт

У столичних Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) у зв'язку зі сезоном літніх відпусток значно зростає попит на послуги з оформлення паспортів.

"Цей період є особливо активним для громадян, які потребують оновлення документів", - зазначила Наталія Шамрай.

Для оформлення закордонного паспорта необхідно підготувати такі документи:

  • паспорт або свідоцтво про народження (для дітей);
  • квитанція про сплату адміністративного збору;
  • фотокартка розміром 10х15 см (для дітей до 12 років).

Оформити й отримати закордонний паспорт коштуватиме:

  • упродовж 20 робочих днів – 958 грн;
  • терміново за 7 робочих днів – 1 598 грн.

Одна з популярних послуг. Скільки коштує оформити закордонний паспорт у ЦНАП

Фото: Отримання послуг у ЦНАП (РБК-Україна/Віталій Носач)

Які послуги ЦНАП найпопулярніші влітку

Раніше у ЦНАП Києва визначили топ-5 послуг, за якими влітку звертаються найчастіше:

  • паспортні послуги;
  • послуги з реєстрації місця проживання;
  • державна реєстрація майна;
  • державна реєстрація бізнесу;
  • послуги соціального характеру.

Оформлення паспорта громадянина України з 18 років за 20 робочих днів коштує 504 грн. За швидке оформлення за скороченою процедурою у 10 робочих днів – 874 грн.

Нагадаємо, ми писали, що в ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг: від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексу послуг ветеранам, які за допомогою ЦНАПів можна зробити за однією заявою.

Також ми розповідали, з якого віку треба оформляти паспорт дитині. Дітям в Україні для отримання різних послуг, складання іспитів та реєстрації місця проживання необхідно мати паспортний документ. Перший паспорт громадянина України оформлюється у вигляді ID-картки.

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