Одна з популярних послуг. Скільки коштує оформити закордонний паспорт у ЦНАП
Оформлення закордонного паспорту особливо актуально в період відпусток, коли українці частіше подорожують за кордон. У ЦНАП Києва це одна з найпопулярніших послуг влітку.
Скільки коштує оформлення паспорта для виїзду за кордон та які документи треба надати, у коментарі РБК-Україна повідомила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.
Скільки коштує оформити закордонний паспорт
У столичних Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) у зв'язку зі сезоном літніх відпусток значно зростає попит на послуги з оформлення паспортів.
"Цей період є особливо активним для громадян, які потребують оновлення документів", - зазначила Наталія Шамрай.
Для оформлення закордонного паспорта необхідно підготувати такі документи:
- паспорт або свідоцтво про народження (для дітей);
- квитанція про сплату адміністративного збору;
- фотокартка розміром 10х15 см (для дітей до 12 років).
Оформити й отримати закордонний паспорт коштуватиме:
- упродовж 20 робочих днів – 958 грн;
- терміново за 7 робочих днів – 1 598 грн.
Фото: Отримання послуг у ЦНАП (РБК-Україна/Віталій Носач)
Які послуги ЦНАП найпопулярніші влітку
Раніше у ЦНАП Києва визначили топ-5 послуг, за якими влітку звертаються найчастіше:
- паспортні послуги;
- послуги з реєстрації місця проживання;
- державна реєстрація майна;
- державна реєстрація бізнесу;
- послуги соціального характеру.
Оформлення паспорта громадянина України з 18 років за 20 робочих днів коштує 504 грн. За швидке оформлення за скороченою процедурою у 10 робочих днів – 874 грн.
Нагадаємо, ми писали, що в ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг: від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексу послуг ветеранам, які за допомогою ЦНАПів можна зробити за однією заявою.
Також ми розповідали, з якого віку треба оформляти паспорт дитині. Дітям в Україні для отримання різних послуг, складання іспитів та реєстрації місця проживання необхідно мати паспортний документ. Перший паспорт громадянина України оформлюється у вигляді ID-картки.
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