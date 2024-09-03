Як можна знятися з реєстрації місця проживання: пояснення ЦНАП

У ЦНАПах України надають понад 450 послуг, що спрощує взаємодію людей із різними державними установами. Так можна знятися із реєстрації місця проживання, що стало актуальним під час війни.
Як це можна зробити та які документи потрібні, РБК-Україна розповіла директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.
Знятися з реєстрації місця проживання можна кількома способами, пояснює Наталія Шамрай:
При особистому зверненні до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) треба взяти із собою необхідні документи:
"Діти до 14 років знімаються з реєстрації місця проживання виключно за заявою одного з батьків або законного представника", - зазначає вона.
Послуга надається в день отримання документів від ЦНАП.
"Після цього ваші дані про зняття з реєстрації будуть внесені до реєстру громади та передані до відповідних державних органів. Ви будете зняті з реєстрації місця проживання, а за потреби можете замовити витяг про реєстрацію місця проживання", - пояснює Наталія Шамрай.
Фото: Оформлення документів у ЦНАП (РБК-Україна/Віталій Носач)
Також це можна зробити через портал "Дія". Ця онлайн-послуга доступна лише для невійськовозобов'язаних осіб.
Алгоритм дій буде такий, зазначає Наталія Шамрай:
Нагадаємо, ми писали, які документи потрібні для реєстрації нерухомості у ЦНАП та скільки це коштує.
Також ми розповідали про топ-5 послуг, за якими найбільше зверталися до ЦНАПів влітку.
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