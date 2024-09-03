Як можна знятися з реєстрації місця проживання: пояснення ЦНАП

Як знятися з реєстрації місця проживання у ЦНАП

Знятися з реєстрації місця проживання можна кількома способами, пояснює Наталія Шамрай:

особисто;

за допомогою уповноваженої особи;

через законного представника;

або онлайн.

При особистому зверненні до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) треба взяти із собою необхідні документи:

паспорт;

свідоцтво про народження (для дитини до 14 років);

податковий номер;

якщо дієте через уповноважену особу, вона повинна мати документ, що підтверджує її повноваження;

військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

документ про сплату адміністративного збору (45,42 грн).

"Діти до 14 років знімаються з реєстрації місця проживання виключно за заявою одного з батьків або законного представника", - зазначає вона.

Послуга надається в день отримання документів від ЦНАП.

"Після цього ваші дані про зняття з реєстрації будуть внесені до реєстру громади та передані до відповідних державних органів. Ви будете зняті з реєстрації місця проживання, а за потреби можете замовити витяг про реєстрацію місця проживання", - пояснює Наталія Шамрай.

Фото: Оформлення документів у ЦНАП (РБК-Україна/Віталій Носач)

Як знятися з реєстрації місця проживання онлайн

Також це можна зробити через портал "Дія". Ця онлайн-послуга доступна лише для невійськовозобов'язаних осіб.

Алгоритм дій буде такий, зазначає Наталія Шамрай: