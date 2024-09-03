Как можно сняться с регистрации места проживания: объяснение ЦНАП

В ЦНАПах Украины предоставяют более 450 услуг, что упрощает взаимодействие людей с разными государственными учреждениями. Так можно сняться с регистрации места жительства, что стало актуальным во время войны.
Как это можно сделать и какие документы нужны, РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
Сняться с регистрации места жительства можно несколькими способами, объясняет Наталья Шамрай.
При личном обращении в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) нужно взять с собой необходимые документы:
"Дети до 14 лет снимаются с регистрации места жительства исключительно по заявлению одного из родителей или законного представителя", – отмечает она.
Услуга предоставляется в день получения документов от ЦНАП.
"После этого ваши данные о снятии с регистрации будут внесены в реестр общины и переданы в соответствующие государственные органы. Вы будете сняты с регистрации места жительства, а при необходимости можете заказать выписку о регистрации места жительства", - объясняет Наталья Шамрай.
Фото: Оформление документов в ЦНАП (РБК-Украина/Виталий Носач)
Также это можно сделать через портал "Дія". Эта услуга доступна только для невоеннообязанных лиц.
Алгоритм действий будет следующий, отмечает Наталья Шамрай:
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