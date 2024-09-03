Как можно сняться с регистрации места проживания: объяснение ЦНАП

Как сняться с регистрации места жительства в ЦНАП

Сняться с регистрации места жительства можно несколькими способами, объясняет Наталья Шамрай.

лично;

с помощью уполномоченного лица;

через законного представителя;

или онлайн.

При личном обращении в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) нужно взять с собой необходимые документы:

паспорт;

свидетельство о рождении (для ребенка до 14 лет);

налоговый номер;

если действуете через уполномоченное лицо, оно должно иметь документ, подтверждающий его полномочия;

военно-учетный документ (для граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет или состоящих на военном учете);

документ об уплате административного сбора (45,42 грн).

"Дети до 14 лет снимаются с регистрации места жительства исключительно по заявлению одного из родителей или законного представителя", – отмечает она.

Услуга предоставляется в день получения документов от ЦНАП.

"После этого ваши данные о снятии с регистрации будут внесены в реестр общины и переданы в соответствующие государственные органы. Вы будете сняты с регистрации места жительства, а при необходимости можете заказать выписку о регистрации места жительства", - объясняет Наталья Шамрай.

Фото: Оформление документов в ЦНАП (РБК-Украина/Виталий Носач)

Как сняться с регистрации места проживания онлайн

Также это можно сделать через портал "Дія". Эта услуга доступна только для невоеннообязанных лиц.

Алгоритм действий будет следующий, отмечает Наталья Шамрай: