Реєстрація нерухомості у ЦНАП: які документи потрібні і скільки це коштує
Реєстрація нерухомого майна – одна із найпопулярніших послуг, за якими звертаються до ЦНАП у Києві влітку. Звичайна процедура займає 5 робочих днів, термінова – 2 години.
Які документи необхідно мати для реєстрації нерухомого майна та скільки становитиме адміністративний збір, у коментарі РБК-Україна повідомила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.
Для державної реєстрації права власності на нерухоме майно до ЦНАП можна звернутися особисто або через представника з нотаріальним дорученням.
Із собою треба мати такі документи:
- паспорт;
- податковий номер;
- у разі подачі документів на державну реєстрацію уповноваженою особою подається документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи;
- документ, який підтверджує набуття, зміну або припинення права власності на нерухоме майно (свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, державний акт на право приватної власності на землю, судове рішення, що набрало законної сили щодо набуття, зміни або припинення права власності);
- технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
Процедура державної реєстрації майна займає 5 робочих днів, пояснює Наталія Шамрай. Адміністративний збір при цьому становить 300 грн.
Водночас доступні також скорочені терміни державної реєстрації майна:
- 2 робочих дні (адміністративний збір – 3030 грн);
- 1 робочий день – 6060 грн;
- 2 години – 15 140 грн.
Нагадаємо, ми писали, що в ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг: від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексу послуг ветеранам, які за допомогою ЦНАПів можна зробити за однією заявою.
Також ми розповідали про топ-5 послуг, за якими найбільше звертаються до ЦНАПів влітку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.