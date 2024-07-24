Реєстрація нерухомості у ЦНАП: які документи потрібні і скільки це коштує

Реєстрація нерухомого майна – одна із найпопулярніших послуг, за якими звертаються до ЦНАП у Києві влітку. Звичайна процедура займає 5 робочих днів, термінова – 2 години.

Які документи необхідно мати для реєстрації нерухомого майна та скільки становитиме адміністративний збір, у коментарі РБК-Україна повідомила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.