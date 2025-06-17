Як Леся Нікітюк ховала вагітний животик і ніхто не помічав: модні образи, які легко повторити

Широкі джинси та оверсайз худі

Під час прогулянки в Одесі майбутня мама вигуляла лаконічний та водночас модний образ, який вдало приховав ознаки вагітності.

Вона обрала чорне худі з капюшоном, об'ємний жакет і джинси-кльош вільного крою. Акцент на верхньому одязі дозволив відвернути увагу від середини фігури.

А об'ємний клатч прекрасно доповнив образ і дозволив прикривати животик на фотографіях.

Нікітюк в широких джинсах та оверсайз худі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Спорт-шик

На іншому фото з Одеси ведуча вдало сховала животик за образом у стилі спорт-шик, в якому поєднується комфорт та елегантність.

Леся приміряла спортивний костюм темного відтінку, який накинула поверх чорної водолазки.

Образ доповнили яскраві акценти: срібляста сумочка, масивне кольє-ланцюг і великі об’ємні окуляри, які додали шарму та витонченості.

Як сховати животик в стилі спорт-шик (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Тренч з малюнком

Ще один вдалий спосіб приховати зміни від сторонніх очей - обрати ефектний плащ з візерунком та високі черевики.

Леся віддала перевагу одягу темного кольору та доповнила його чорними сонячними окулярами.

Візуально наряд та його деталі привертають увагу, але водночас розсіють фокус від животика. Чудовий спосіб майстерно приховати вагітність.

Леся Нікітюк в модному тренчі та чоботах (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Спортивний костюм

Вільний крій та мінімум деталей - все, що треба для затишку та маскування. Саме в такому образі Леся Іванівна провела вихідний за походом у кіно.

Вона обрала стильний спортивний комплект синього кольору та білі кросівки, які ідеально підкреслили комфортний "лук". Ідеальний образ для прогулянок у вихідні.

Нікітюк в спортивному костюмі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Жакети вільного крою

Ніщо так не допомагає створити загадковий образ, як класичний жакет. На зйомках нових програм зіркова телеведуча неодноразово з’являлася у піджаках з прямими лініями, легким блиском та глибокими кольорами.

Нікітюк в стильному класичному костюмі (фото: instagram.com/alina_kosh)

Доповнювала Леся масивними жакетами й сукні. Ідеальний варіант, щоб виглядати стильно, привабливо і не підкреслюючи животик.

Які жакети носить Нікітюк (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Що відомо про вагітність Лесі Нікітюк

Популярна українська телеведуча офіційно заявила про свою вагітність у понеділок, 16 червня. Тоді вона опублікувала фото, на якому в напівпрозорій сукні позує з помітно кругленьким животиком.

Для 37-річної Лесі це буде перший досвід материнства. Вона заручена з молодшим на 9 років військовослужбовцем Дмитро Бабчуком, який зробив пропозицію у січні цього року.

Раніше ми розповідали, що ШІ вже обрав ім'я для майбутньої дитини Лесі Нікітюк.