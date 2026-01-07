Як не купити фейкові органічні продукти: Держпродспоживслужба дала чітке пояснення

Органічні харчові продукти виготовляються за спеціальними стандартами, які передбачають мінімальне використання пестицидів і синтетичних добрив, заборону ГМО, штучних добавок і регуляторів росту. Це має бути вказано на маркуванні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
У відомстві наголошують, що ключовою ознакою органічної продукції є правильне маркування. Для товарів вітчизняного виробництва на упаковці обов’язково має бути державний логотип органічної продукції. Під ним розміщується кодовий номер, який містить:
Державний логотип для органічної продукції в Україні (зображення: Держпродспоживслужба)
Крім того, продавати органічні продукти дозволено лише за наявності чинного сертифіката, виданого виробнику. Такий документ підтверджує, що продукція відповідає вимогам законодавства у сфері органічного виробництва.
У відомстві радять споживачам не соромитися перевіряти інформацію. Якщо є сумніви щодо справжності органічного продукту, покупець має право попросити у продавця копію сертифіката для ознайомлення.
Держпродспоживслужба закликає уважно читати маркування та обирати лише сертифіковану органічну продукцію, аби бути впевненими у її якості та безпечності.
Раніше РБК-Україна розповідало, що під час воєнного стану в Україні спростили вимоги до маркування харчових продуктів, однак частина інформації на етикетках залишається обов’язковою. Зокрема, виробники мають зазначати назву продукту, його кількість, термін придатності та дані про алергени, навіть попри дозволені послаблення через зміну рецептур і дефіцит сировини.
Також ми писали про вимоги до маркування заморожених харчових продуктів в Україні. Держпродспоживслужба пояснює, яку інформацію обов’язково мають зазначати виробники - зокрема про швидке заморожування, умови й терміни зберігання, вміст крижаної глазурі, температуру та застереження щодо повторного заморожування.