Як не купити фейкові органічні продукти: Держпродспоживслужба дала чітке пояснення

У відомстві наголошують, що ключовою ознакою органічної продукції є правильне маркування. Для товарів вітчизняного виробництва на упаковці обов’язково має бути державний логотип органічної продукції. Під ним розміщується кодовий номер, який містить:

акронім країни походження;

напис "organic";

реєстраційний код органу сертифікації.



Державний логотип для органічної продукції в Україні (зображення: Держпродспоживслужба)

Крім того, продавати органічні продукти дозволено лише за наявності чинного сертифіката, виданого виробнику. Такий документ підтверджує, що продукція відповідає вимогам законодавства у сфері органічного виробництва.

У відомстві радять споживачам не соромитися перевіряти інформацію. Якщо є сумніви щодо справжності органічного продукту, покупець має право попросити у продавця копію сертифіката для ознайомлення.

Держпродспоживслужба закликає уважно читати маркування та обирати лише сертифіковану органічну продукцію, аби бути впевненими у її якості та безпечності.