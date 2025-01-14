Що обов’язково має бути на етикетці заморожених продуктів

Заморожені продукти стали невід’ємною частиною раціону більшості українців. На полицях магазинів можна знайти заморожені м'ясо, рибу, морепродукти, овочі, фрукти, а також різноманітні напівфабрикати. Однак важливо пам’ятати, що для таких товарів існують певні законодавчі вимоги щодо маркування.

Що обов’язково має бути вказано на упаковках заморожених продуктів, РБК-Україна розповідає із посиланням на Держпродспоживслужбу .

Згідно зі статтею 6 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", на маркуванні заморожених продуктів повинна бути зазначена вся необхідна інформація для споживача. Стаття 17 цього ж Закону передбачає, якщо продукт покритий крижаною глазур’ю, на етикетці обов’язково має бути вказано загальний обсяг продукту (з урахуванням глазурі) та відсотковий вміст цієї глазурі.

Крім того, згідно з Гігієнічними вимогами до швидкозаморожених харчових продуктів, маркування таких товарів має містити:

у назві харчового продукту має бути позначення "швидкозаморожений",

період зберігання для кінцевого споживача чи закладів громадського харчування,

температуру зберігання або тип обладнання для цього,

ідентифікаційний номер партії,

попередження "Не заморожувати повторно після розморожування".

Споживачам рекомендують бути уважними при покупці заморожених харчових продуктів, ретельно перевіряти інформацію на етикетках і купувати їх тільки в спеціально відведених для цього місцях, щоб гарантувати безпеку свого здоров'я та здоров'я близьких.