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Що обов’язково має бути на етикетці заморожених продуктів

Вівторок 14 січня 2025 17:51
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Що обов’язково має бути на етикетці заморожених продуктів Фото: Маркування заморожених продуктів харчування (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Заморожені продукти стали невід’ємною частиною раціону більшості українців. На полицях магазинів можна знайти заморожені м'ясо, рибу, морепродукти, овочі, фрукти, а також різноманітні напівфабрикати. Однак важливо пам’ятати, що для таких товарів існують певні законодавчі вимоги щодо маркування.

Що обов’язково має бути вказано на упаковках заморожених продуктів, РБК-Україна розповідає із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Згідно зі статтею 6 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", на маркуванні заморожених продуктів повинна бути зазначена вся необхідна інформація для споживача. Стаття 17 цього ж Закону передбачає, якщо продукт покритий крижаною глазур’ю, на етикетці обов’язково має бути вказано загальний обсяг продукту (з урахуванням глазурі) та відсотковий вміст цієї глазурі.

Крім того, згідно з Гігієнічними вимогами до швидкозаморожених харчових продуктів, маркування таких товарів має містити:

  • у назві харчового продукту має бути позначення "швидкозаморожений",
  • період зберігання для кінцевого споживача чи закладів громадського харчування,
  • температуру зберігання або тип обладнання для цього,
  • ідентифікаційний номер партії,
  • попередження "Не заморожувати повторно після розморожування".

Споживачам рекомендують бути уважними при покупці заморожених харчових продуктів, ретельно перевіряти інформацію на етикетках і купувати їх тільки в спеціально відведених для цього місцях, щоб гарантувати безпеку свого здоров'я та здоров'я близьких.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у період дії воєнного стану в Україні спростили вимоги до маркування продуктів харчування. Однак є обов’язкова інформація, яка має бути зазначена на етикетках.

Також ми писали, що у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт, що передбачає впровадження європейських стандартів у сфері продажу товарів. Згідно з документом, ціни на продукцію мають бути вказані за кілограм, літр або метр.

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Держпродспоживслужба
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