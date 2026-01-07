RU

Общество Образование Деньги Изменения

Как не купить фейковые органические продукты: Госпродпотребслужба дала четкое объяснение

Фото: Маркировка продуктов питания (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Органические пищевые продукты изготавливаются по специальным стандартам, которые предусматривают минимальное использование пестицидов и синтетических удобрений, запрет ГМО, искусственных добавок и регуляторов роста. Это должно быть указано на маркировке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

В ведомстве отмечают, что ключевым признаком органической продукции является правильная маркировка. Для товаров отечественного производства на упаковке обязательно должен быть государственный логотип органической продукции. Под ним размещается кодовый номер, который содержит:

  • акроним страны происхождения;
  • надпись "organic";
  • регистрационный код органа сертификации.


Государственный логотип для органической продукции в Украине (изображение: Госпродпотребслужба)

Кроме того, продавать органические продукты разрешено только при наличии действующего сертификата, выданного производителю. Такой документ подтверждает, что продукция соответствует требованиям законодательства в сфере органического производства.

В ведомстве советуют потребителям не стесняться проверять информацию. Если есть сомнения относительно подлинности органического продукта, покупатель имеет право попросить у продавца копию сертификата для ознакомления.

Госпродпотребслужба призывает внимательно читать маркировку и выбирать только сертифицированную органическую продукцию, чтобы быть уверенными в ее качестве и безопасности.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что во время военного положения в Украине упростили требования к маркировке пищевых продуктов, однако часть информации на этикетках остается обязательной. В частности, производители должны указывать название продукта, его количество, срок годности и данные об аллергенах, даже несмотря на разрешенные послабления из-за изменения рецептур и дефицита сырья.

Также мы писали о требованиях к маркировке замороженных пищевых продуктов в Украине. Госпродпотребслужба объясняет, какую информацию обязательно должны указывать производители - в частности о быстрой заморозке, условиях и сроках хранения, содержании ледяной глазури, температуре и предостережениях о повторной заморозке.

