Как не купить фейковые органические продукты: Госпродпотребслужба дала четкое объяснение

В ведомстве отмечают, что ключевым признаком органической продукции является правильная маркировка. Для товаров отечественного производства на упаковке обязательно должен быть государственный логотип органической продукции. Под ним размещается кодовый номер, который содержит:

акроним страны происхождения;

надпись "organic";

регистрационный код органа сертификации.



Государственный логотип для органической продукции в Украине (изображение: Госпродпотребслужба)

Кроме того, продавать органические продукты разрешено только при наличии действующего сертификата, выданного производителю. Такой документ подтверждает, что продукция соответствует требованиям законодательства в сфере органического производства.

В ведомстве советуют потребителям не стесняться проверять информацию. Если есть сомнения относительно подлинности органического продукта, покупатель имеет право попросить у продавца копию сертификата для ознакомления.

Госпродпотребслужба призывает внимательно читать маркировку и выбирать только сертифицированную органическую продукцию, чтобы быть уверенными в ее качестве и безопасности.