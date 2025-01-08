Дивіться на етикетки. Які 4 елементи маркування обов'язково мають бути на всіх продуктах
В Україні спрощено вимоги до маркування харчових продуктів у період воєнного стану. Однак є інформація, яка обов'язково має бути вказана на етикетках харчових продуктів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу.
У період дії воєнного стану в Україні діють спрощення для виробників харчових продуктів щодо маркування продукції. Це пов’язано з вимушеними змінами у рецептурах через дефіцит або відсутність необхідної сировини.
У березні 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив Постанову №186 "Деякі питання маркування харчових продуктів в умовах воєнного стану". Мета документа – забезпечити продовольчу безпеку країни та застосувати ризик-орієнтований підхід у здійсненні державного контролю за харчовими продуктами, кормами та іншими товарами.
Попри спрощення, обов’язковою інформацією на маркуванні харчової продукції залишаються:
- назва харчового продукту
- кількість продукту в установлених одиницях вимірювання
- мінімальний термін придатності або дата "вжити до"
- дані про алергени – інгредієнти або матеріали, що викликають алергічні реакції чи непереносимість
Раніше РБК-Україна писало, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити європейські стандарти у сфері продажу продуктів в Україні. Згідно з документом, вартість товарів має зазначатися за кілограм, літр або метр.
Також ми писали, що у 2024 році серед найбільш небезпечних товарів опинилися іграшки з токсичними речовинами, електронне обладнання, що становить ризик займання, та освітлювальні пристрої, які не відповідають нормам випромінювання. Держпродспоживслужба протягом року здійснила понад 900 перевірок, під час яких виявлено понад 746 тисяч одиниць ламп із неспрямованим випромінюванням і понад 200 тисяч одиниць низьковольтної продукції, що не відповідають вимогам безпеки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.