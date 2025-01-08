Дивіться на етикетки. Які 4 елементи маркування обов'язково мають бути на всіх продуктах

В Україні спрощено вимоги до маркування харчових продуктів у період воєнного стану. Однак є інформація, яка обов'язково має бути вказана на етикетках харчових продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу.

У період дії воєнного стану в Україні діють спрощення для виробників харчових продуктів щодо маркування продукції. Це пов’язано з вимушеними змінами у рецептурах через дефіцит або відсутність необхідної сировини. У березні 2022 року Кабінет Міністрів ухвалив Постанову №186 "Деякі питання маркування харчових продуктів в умовах воєнного стану". Мета документа – забезпечити продовольчу безпеку країни та застосувати ризик-орієнтований підхід у здійсненні державного контролю за харчовими продуктами, кормами та іншими товарами. Попри спрощення, обов’язковою інформацією на маркуванні харчової продукції залишаються: назва харчового продукту

кількість продукту в установлених одиницях вимірювання

мінімальний термін придатності або дата "вжити до"

дані про алергени – інгредієнти або матеріали, що викликають алергічні реакції чи непереносимість