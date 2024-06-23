Як користуватись водійським посвідченням в "Дії": відповіді на найпоширеніші питання

Варто одразу зазначити, що ще у 2022 році було підписано постанову № 1299, яка дозволяє користуватись лише електронним варіантом водійського посвідчення "Дії" без його пластикового аналога.

Загалом після авторизації в застосунку, ваше посвідчення водія повинно автоматично відобразитись в "Дії" за наявності всіх даних у реєстрів Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Права не відображаються або ж відображаються без фото

Якщо ж посвідчення водія не відображається - напишіть електронне звернення щодо уточнення ваших персональних даних до Головного сервісного центру МВС. Зокрема можна замінити документ на новий у найближчому Сервісному центрі відомства.

Якщо ваші права відображаються без фото, фото підтягнеться з ID-картки або ж закордонного паспорта. В інакшому випадку варто отримати біометричний документ або верифікувати посвідчення водія в ТСЦ МВС.

Ці проблеми можуть виникнути, якщо:

у реєстрі МВС недостатньо даних для створення цифрового варіанту документа, або посвідчення було видане до 2013 року;

ви лише щойно отримали водійське посвідчення. Електронний документ відобразиться протягом доби. Фото - трохи пізніше;

"Дія" відображає документи зі статусом "Виданий". Перевірте статус документа на сервісі МВС.

Посвідчення видано до 2013 року

Як й згадувалось вище, "Дія" відображає посвідчення водія з Єдиної інформаційної системи МВС. Якщо ж документ було отримано до 2013 року - електронна версія може не підвантажитись, оскільки лише в цьому році були створені електронні сервіси.

Перевірте чи відображається документ у "Кабінеті водія". Якщо ні - обміняйте документ в сервісному центрі МВС.

Чи можна користуватись документом за кордоном

Наразі цифрового посвідчення водія в "Дії" недостатньо для його пред'явлення за межами України. Використання електронної версії потребує окремого визнання його дійсності іншими країнами.

Заміна водійського посвідчення

Для замовлення доставки нового водійського посвідчення в "Дії":

авторизуйтеся в застосунку;

перейдіть до меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть "Замінити посвідчення";

зазначте причину заміни документа;

виберіть тип посвідчення - цифрове+пластик;

вкажіть спосіб доставки - самовивіз з відділення "Укрпошти" або доставка кур’єром за вказаною адресою;

укажіть контактні дані;

підпишіть заяву.

Після цього важливо оплатити послугу протягом 10 хвилин. В інакшому випадку ваша заява анулюється.

Інші послуги в "Дії"

Застосунок постійно оновлюється, у зв'язку з чим в ньому стає дедалі більше послуг або ж електронних версій ваших документів. Як приклад: