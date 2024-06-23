Как пользоваться водительским удостоверением в "Дія": ответы на самые распространенные вопросы

Украинцы, имеющие водительские права, имеют возможность получить электронный вариант документа в приложении "Дія".
О том, как воспользоваться водительским удостоверением в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть с услугой, - в материале РБК-Украина.
Стоит сразу отметить, что еще в 2022 году было подписано постановление № 1299, которое позволяет пользоваться только электронным вариантом водительского удостоверения "Дія" без его пластикового аналога.
В общем после авторизации в приложении, ваше водительское удостоверение должно автоматически отобразиться в "Дія" при наличии всех данных в реестрах Министерства внутренних дел (МВД).
Если же водительское удостоверение не отображается - напишите электронное обращение относительно уточнения ваших персональных данных в Главный сервисный центр МВД. В частности, можно заменить документ на новый в ближайшем Сервисном центре ведомства.
Если ваши права отображаются без фото, фото подтянется с ID-карты или загранпаспорта. В противном случае следует получить биометрический документ или верифицировать водительское удостоверение в ТСЦ МВД.
Эти проблемы могут возникнуть, если:
Как и упоминалось выше, "Дія" отображает водительское удостоверение из Единой информационной системы МВД. Если же документ был получен до 2013 года - электронная версия может не подгрузиться, поскольку только в этом году были созданы электронные сервисы.
Проверьте отображатся ли документ в Кабинете водителя. Если нет - обменяйте документ в сервисном центре МВД.
В настоящее время цифрового водительского удостоверения в "Действии" недостаточно для его предъявления за пределами Украины. Использование электронной версии требует отдельного признания действительности другими странами.
Для заказа доставки нового водительского удостоверения в "Дія":
После этого важно оплатить услугу в течение 10 минут. В противном случае ваше заявление аннулируется.
Приложение постоянно обновляется, в связи с чем в нем становится все больше услуг или же электронных версий ваших документов. В качестве примера:
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