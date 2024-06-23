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Как пользоваться водительским удостоверением в "Дія": ответы на самые распространенные вопросы

Фото: "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцы, имеющие водительские права, имеют возможность получить электронный вариант документа в приложении "Дія".

О том, как воспользоваться водительским удостоверением в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть с услугой, - в материале РБК-Украина.

Стоит сразу отметить, что еще в 2022 году было подписано постановление № 1299, которое позволяет пользоваться только электронным вариантом водительского удостоверения "Дія" без его пластикового аналога. 

В общем после авторизации в приложении, ваше водительское удостоверение должно автоматически отобразиться в "Дія" при наличии всех данных в реестрах Министерства внутренних дел (МВД). 

Права не отображаются или отображаются без фото

Если же водительское удостоверение не отображается - напишите электронное обращение относительно уточнения ваших персональных данных в Главный сервисный центр МВД. В частности, можно заменить документ на новый в ближайшем Сервисном центре ведомства.

Если ваши права отображаются без фото, фото подтянется с ID-карты или загранпаспорта. В противном случае следует получить биометрический документ или верифицировать водительское удостоверение в ТСЦ МВД.

Эти проблемы могут возникнуть, если:

  • в реестре МВД недостаточно данных для создания цифрового варианта документа или удостоверение было выдано до 2013 года;
  • вы только что получили водительское удостоверение. Электронный документ отображается в течение суток. Фото - чуть позже;
  • "Дія" отображает документы со статусом "Виданий". Проверьте статус документа на сервисе МВД.

Удостоверение выдано до 2013 года

Как и упоминалось выше, "Дія" отображает водительское удостоверение из Единой информационной системы МВД. Если же документ был получен до 2013 года - электронная версия может не подгрузиться, поскольку только в этом году были созданы электронные сервисы. 

Проверьте отображатся ли документ в Кабинете водителя. Если нет - обменяйте документ в сервисном центре МВД.

Можно ли пользоваться документом за границей

В настоящее время цифрового водительского удостоверения в "Действии" недостаточно для его предъявления за пределами Украины. Использование электронной версии требует отдельного признания действительности другими странами.

Замена водительского удостоверения

Для заказа доставки нового водительского удостоверения в "Дія": 

  • авторизуйтесь в приложении;
  • перейдите в меню "Услуги" и нажмите "Замена водительского удостоверения" или на значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Заменить удостоверение";
  • укажите причину замены документа;
  • выберите тип удостоверения - цифровое+пластик;
  • укажите способ доставки - самовывоз из отделения "Укрпочты" или доставка курьером по указанному адресу;
  • укажите контактные данные;
  • подпишите заявление.

После этого важно оплатить услугу в течение 10 минут. В противном случае ваше заявление аннулируется. 

Другие услуги в "Дія"

Приложение постоянно обновляется, в связи с чем в нем становится все больше услуг или же электронных версий ваших документов. В качестве примера: 

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Дия