Як користуватись довідкою ВПО у "Дії": відповіді на найпоширеніші питання

У 2023-му в "Дія" з'явилась можливість "підтягнути" довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО). З того часу достатньо лише смартфона для того, що пред‘являти її за місцем вимоги без папірця.

Про те, як користуватись свідоцтвом про народження в "Дії" та які проблеми можуть виникнути в застосунку - в матеріалі РБК-Україна .

У разі оформлення довідки ВПО, електронний варіант документа повинен автоматично "підтягнутись" до вашої "Дії". Якщо цього не сталось, можливі декілька причин:

вашу довідку було скасовано;

є помилка у РНОКПП у банку, або в реєстрі довідок внутрішньо переміщених осіб. В такому випадку необхідно перевірити РНОКПП у банку й у Управлінні соціального захисту населення за місцем проживання.

Також варто врахувати й те, що якщо ви подавали заяву на отримання довідки ВПО дитини старше 14 років разом зі своєю - електронний документ неповнолітнього також не відображатиметься у "Дії".

Якщо ж дитині ще не виповнилось 14 років, але її довідки все рівно немає, в такому випадку зверніться до Управління соціального захисту населення за місцем проживання.

Що робити якщо ви змінили адресу

Для зміни адреси:

у застосунку знайдіть довідку ВПО серед переліку документів.

натисніть на три крапки в правому нижньому кутку довідки та оберіть "Змінити адресу реєстрації ВПО".

на екрані послуги натисніть "Почати".

вкажіть своє поточне місце перебування та натисніть "Далі".

підтвердіть своє місце перебування, надавши одноразовий доступ до геолокації. Після підтвердження геолокації натисніть "Продовжити".

прогорніть сторінку вниз та підтвердіть достовірність даних.

Після відправлення заяви, її обробка займе кілька хвилин. Після завершення опрацювання ви отримаєте пуш-сповіщення, яке можна переглянути в розділі "Повідомлення".

Скасування статусу ВПО

Для скасування статусу ВПО:

знайдіть вашу довідку ВПО серед переліку документів у застосунку.

натисніть на три крапки в правому нижньому кутку довідки та оберіть "Скасувати статус ВПО".

на екрані послуги натисніть "Почати".

прогорніть сторінку вниз та підтвердіть достовірність даних.

Де користуватись

Електронним документом ви можете скористатись тоді, коли потрібно пред'явити довідку ВПО або надати її копію.

Також варто додати й те, що згідно із законодавством, цифрові версії документів дійсні лише в застосунку "Дія", у зв'язку з чим скриншот електронного документа не є дієвим.

Інші послуги в "Дії"

Як вже згадувалося, застосунок Міністерства цифрової трансформації України постійно розширює перелік цифрових документів та послуг. Наприклад: