Як користуватись довідкою ВПО у "Дії": відповіді на найпоширеніші питання
У 2023-му в "Дія" з'явилась можливість "підтягнути" довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО). З того часу достатньо лише смартфона для того, що пред‘являти її за місцем вимоги без папірця.
Про те, як користуватись свідоцтвом про народження в "Дії" та які проблеми можуть виникнути в застосунку - в матеріалі РБК-Україна.
У разі оформлення довідки ВПО, електронний варіант документа повинен автоматично "підтягнутись" до вашої "Дії". Якщо цього не сталось, можливі декілька причин:
- вашу довідку було скасовано;
- є помилка у РНОКПП у банку, або в реєстрі довідок внутрішньо переміщених осіб. В такому випадку необхідно перевірити РНОКПП у банку й у Управлінні соціального захисту населення за місцем проживання.
Також варто врахувати й те, що якщо ви подавали заяву на отримання довідки ВПО дитини старше 14 років разом зі своєю - електронний документ неповнолітнього також не відображатиметься у "Дії".
Якщо ж дитині ще не виповнилось 14 років, але її довідки все рівно немає, в такому випадку зверніться до Управління соціального захисту населення за місцем проживання.
Що робити якщо ви змінили адресу
Для зміни адреси:
- у застосунку знайдіть довідку ВПО серед переліку документів.
- натисніть на три крапки в правому нижньому кутку довідки та оберіть "Змінити адресу реєстрації ВПО".
- на екрані послуги натисніть "Почати".
- вкажіть своє поточне місце перебування та натисніть "Далі".
- підтвердіть своє місце перебування, надавши одноразовий доступ до геолокації. Після підтвердження геолокації натисніть "Продовжити".
- прогорніть сторінку вниз та підтвердіть достовірність даних.
Після відправлення заяви, її обробка займе кілька хвилин. Після завершення опрацювання ви отримаєте пуш-сповіщення, яке можна переглянути в розділі "Повідомлення".
Скасування статусу ВПО
Для скасування статусу ВПО:
- знайдіть вашу довідку ВПО серед переліку документів у застосунку.
- натисніть на три крапки в правому нижньому кутку довідки та оберіть "Скасувати статус ВПО".
- на екрані послуги натисніть "Почати".
- прогорніть сторінку вниз та підтвердіть достовірність даних.
Де користуватись
Електронним документом ви можете скористатись тоді, коли потрібно пред'явити довідку ВПО або надати її копію.
Також варто додати й те, що згідно із законодавством, цифрові версії документів дійсні лише в застосунку "Дія", у зв'язку з чим скриншот електронного документа не є дієвим.
Інші послуги в "Дії"
Як вже згадувалося, застосунок Міністерства цифрової трансформації України постійно розширює перелік цифрових документів та послуг. Наприклад:
- У "Дії" з'явилася функція купівлі-продажу транспортного засобу;
- нещодавно "Дія" почала "підтягувати" документи про освіту;
- у застосунок можна завантажити водійське посвідчення;
- в "Дію" можна додати свідоцтво про народження.
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