Как пользоваться справкой ВПЛ в "Дія": ответы на самые распространенные вопросы
В 2023-м у "Дія" появилась возможность "подтянуть" справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ). С тех пор достаточно смартфона для того, чтобы предъявлять ее по месту требования без бумажки.
О том, как пользоваться свидетельством о рождении в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть в приложении - в материале РБК-Украина.
В случае оформления справки ВПЛ, электронный вариант документа должен автоматически "подтянуться" к вашей "Дія". Если этого не произошло, возможны несколько причин:
- ваша справка была отменена;
- есть ошибка в идентификационном номере в банке, или в реестре справок внутренне перемещенных лиц. В таком случае необходимо проверить идентификационный номер в банке и в Управлении социальной защиты населения по месту жительства.
Также стоит учесть и то, что если вы подавали заявление на получение справки ВПЛ ребенка старше 14 лет вместе со своим - электронный документ несовершеннолетнего также не будет отображаться в "Дія".
Если ребенку еще не исполнилось 14 лет, но его справки все равно нет, в таком случае обратитесь в Управление социальной защиты населения по месту жительства.
Что делать, если вы изменили адрес
Для изменения адреса:
- в приложении найдите справку ВПЛ среди перечня документов.
- нажмите на три точки в правом нижнем углу справки и выберите "Изменить адрес регистрации ВПЛ".
- на экране услуги нажмите "Начать".
- укажите свое текущее место пребывания и нажмите "Далее".
- подтвердите свое место пребывания, предоставив одноразовый доступ к геолокации. После подтверждения геолокации нажмите "Продолжить".
- пролистайте страницу вниз и подтвердите достоверность данных.
После отправки заявления, его обработка займет несколько минут. После завершения обработки вы получите пуш-уведомление, которое можно просмотреть в разделе "Уведомления".
Отмена статуса ВПЛ
Для отмены статуса ВПЛ:
- найдите вашу справку ВПЛ среди перечня документов в приложении.
- нажмите на три точки в правом нижнем углу справки и выберите "Отменить статус ВПЛ".
- на экране услуги нажмите "Начать".
- пролистайте страницу вниз и подтвердите достоверность данных.
Где пользоваться
Электронным документом вы можете воспользоваться тогда, когда нужно предъявить справку ВПЛ или предоставить ее копию.
Также стоит добавить и то, что согласно законодательству, цифровые версии документов действительны только в приложении "Дія", в связи с чем скриншот электронного документа не является действенным.
Другие услуги в "Действии"
Как уже упоминалось, приложение Министерства цифровой трансформации Украины постоянно расширяет перечень цифровых документов и услуг. Например:
- в "Дія" появилась функция купли-продажи транспортного средства;
- недавно "Дія" начала "подтягивать" документы об образовании;
- в приложение можно загрузить водительское удостоверение;
- в "Дія" можно добавить свидетельство о рождении.
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