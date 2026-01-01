Як у Києві вимикатимуть світло 2 січня: з'явилися графіки

Відключення світла у Києві та області

Нагадаємо, енергетики планують перевести лівобережну частину Києва, а також Бориспільський і Броварський райони з екстрених відключень на погодинні графіки впродовж найближчих двох діб.

За словами керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, швидкість робіт залежить від частоти і тривалості повітряних тривог, оскільки під час небезпеки роботи зупиняються.

Зазначимо, росіяни в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області. Після цього в столиці почали діяти аварійні відключення світла. Ситуація з електропостачанням значно погіршилася.

РБК-Україна раніше писало, що у середу, 31 грудня, повністю відновлено електропостачання у Вишгороді - мешканці залишалися без світла майже 100 годин.