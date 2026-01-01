RU

Экономика Авто Tech

Как в Киеве будут выключать свет 2 января: появились графики

Фото: в Киеве 2 января будут выключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 2 января, в Киеве будут выключать свет по графикам. Наибольшее отключение за раз будет составлять четыре часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В течение суток свет в столице будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30;
  • 2.1 очередь - света не будет с 17:00 до 21:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30 и с 20:30 до 22:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30 и с 10:00 до 14:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 13:30 до 17:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 13:30 до 17:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 03:00 до 07:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 03:00 до 07:00 и с 13:30 до 17:30.
 

Фото: графики отключений света для Киева на 2 января (t.me/dtek_ua)

 

Отключение света в Киеве и области

Напомним, энергетики планируют перевести левобережную часть Киева, а также Бориспольский и Броварской районы с экстренных отключений на почасовые графики в течение ближайших двух суток.

По словам руководителя энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокипа, скорость работ зависит от частоты и продолжительности воздушных тревог, поскольку во время опасности работы останавливаются.

Отметим, россияне в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области. После этого в столице начали действовать аварийные отключения света. Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась.

РБК-Украина ранее писало, что в среду, 31 декабря, полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.

ДТЭККиевГрафики отключения светаЭлектроэнергия