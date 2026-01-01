Як у Києві вимикатимуть світло 2 січня: з'явилися графіки
У п'ятницю, 2 січня, в Києві вимикатимуть світло за графіками. Найбільше відключення за раз становитиме чотири години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Протягом доби світло у столиці відключатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30;
- 2.1 черга - світла не буде з 17:00 до 21:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30 та з 20:30 до 22:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:30 та з 10:00 до 14:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 13:30 до 17:30;
- 5.2 черга - світла не буде з 13:30 до 17:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 03:00 до 07:00;
- 6.2 черга - світла не буде з 03:00 до 07:00 та з 13:30 до 17:30.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 2 січня (t.me/dtek_ua)
Відключення світла у Києві та області
Нагадаємо, енергетики планують перевести лівобережну частину Києва, а також Бориспільський і Броварський райони з екстрених відключень на погодинні графіки впродовж найближчих двох діб.
За словами керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, швидкість робіт залежить від частоти і тривалості повітряних тривог, оскільки під час небезпеки роботи зупиняються.
Зазначимо, росіяни в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області. Після цього в столиці почали діяти аварійні відключення світла. Ситуація з електропостачанням значно погіршилася.
РБК-Україна раніше писало, що у середу, 31 грудня, повністю відновлено електропостачання у Вишгороді - мешканці залишалися без світла майже 100 годин.