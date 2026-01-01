Как в Киеве будут выключать свет 2 января: появились графики
В пятницу, 2 января, в Киеве будут выключать свет по графикам. Наибольшее отключение за раз будет составлять четыре часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В течение суток свет в столице будут отключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30;
- 2.1 очередь - света не будет с 17:00 до 21:00;
- 2.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30 и с 17:00 до 21:00;
- 3.1 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30 и с 20:30 до 22:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30 и с 10:00 до 14:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 13:30 до 17:30;
- 5.2 очередь - света не будет с 13:30 до 17:30;
- 6.1 очередь - света не будет с 03:00 до 07:00;
- 6.2 очередь - света не будет с 03:00 до 07:00 и с 13:30 до 17:30.
Фото: графики отключений света для Киева на 2 января (t.me/dtek_ua)
Отключение света в Киеве и области
Напомним, энергетики планируют перевести левобережную часть Киева, а также Бориспольский и Броварской районы с экстренных отключений на почасовые графики в течение ближайших двух суток.
По словам руководителя энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокипа, скорость работ зависит от частоты и продолжительности воздушных тревог, поскольку во время опасности работы останавливаются.
Отметим, россияне в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области. После этого в столице начали действовать аварийные отключения света. Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась.
РБК-Украина ранее писало, что в среду, 31 декабря, полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.