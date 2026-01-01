Как в Киеве будут выключать свет 2 января: появились графики

В пятницу, 2 января, в Киеве будут выключать свет по графикам. Наибольшее отключение за раз будет составлять четыре часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Фото: графики отключений света для Киева на 2 января (t.me/dtek_ua)

В течение суток свет в столице будут отключать следующим образом:

Отключение света в Киеве и области

Напомним, энергетики планируют перевести левобережную часть Киева, а также Бориспольский и Броварской районы с экстренных отключений на почасовые графики в течение ближайших двух суток.

По словам руководителя энергетических программ Украинского института будущего Андриана Прокипа, скорость работ зависит от частоты и продолжительности воздушных тревог, поскольку во время опасности работы останавливаются.

Отметим, россияне в ночь на 27 декабря атаковали энергетические объекты в Киеве и области. После этого в столице начали действовать аварийные отключения света. Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась.

РБК-Украина ранее писало, что в среду, 31 декабря, полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде - жители оставались без света почти 100 часов.