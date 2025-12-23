Як у Києві відключатимуть світло 24 грудня: оприлюднено графіки

Нічний удар росіян

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 23 грудня завдали по Україні масованого удару. Ворог застосував сотні ударних дронів і десятки ракет.

Після цього в Міністерстві енергетики України повідомили про те, що після такої атаки росіян атомні електростанції країни знизили потужність генерації.

Така ситуація була пов'язана з тим, що окупанти пошкодили мережі, якими електроенергія від АЕС надходить до споживачів.

При цьому Тернопільська, Рівненська та Хмельницька області після російських ударів практично повністю залишилися без світла.