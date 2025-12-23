UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Як у Києві відключатимуть світло 24 грудня: оприлюднено графіки

Ілюстративне фото: у Києві відключатимуть світло 24 грудня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві в середу, 24 грудня, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили в компанії, 24 грудня діятимуть такі графіки:

  • черга 1.1 - без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 1.2 - без світла з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 18:00 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 2.1 - без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 2.2 - без світла з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 3.1 - без світла з 05:30 до 12:30 і з 16:00 до 20:00;
  • черга 3.2 - без світла з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 22:00;
  • черга 4.1 - без світла з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 4.2 - без світла з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:30 і з 16:00 до 23:00;
  • черга 5.1 - без світла з 00:00 до 02:00, з 10:00 до 16:00 і з 19:30 до 23:00;
  • черга 5.2 - без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • черга 6.1 - без світла з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 і з 19:30 до 23:00.
  • черга 6.2 - без світла з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 24:00.
 

Фото: графіки відключень світла для Києва на 24 грудня (t.me/dtek_ua)

 

Нічний удар росіян

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 23 грудня завдали по Україні масованого удару. Ворог застосував сотні ударних дронів і десятки ракет.

Після цього в Міністерстві енергетики України повідомили про те, що після такої атаки росіян атомні електростанції країни знизили потужність генерації.

Така ситуація була пов'язана з тим, що окупанти пошкодили мережі, якими електроенергія від АЕС надходить до споживачів.

При цьому Тернопільська, Рівненська та Хмельницька області після російських ударів практично повністю залишилися без світла.

