Как в Киеве будут отключать свет 24 декабря: обнародованы графики

Ночной удар россиян

Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 декабря нанесли по Украине массированный удар. Враг применил сотни ударных дронов и десятки ракет.

После этого в Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что после такой атаки россиян атомные электростанции страны снизили мощность генерации.

Такая ситуация была связана с тем, что оккупанты повредили сети, по которым электроэнергия от АЭС поступает к потребителям.

При этом Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области после российских ударов практически полностью остались без света.