RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Как в Киеве будут отключать свет 24 декабря: обнародованы графики

Иллюстративное фото: в Киеве будут отключать свет 24 декабря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в среду, 24 декабря, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, 24 декабря будут действовать такие графики:

  • очередь 1.1 - без света с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 1.2 - без света с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 18:00 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 2.1 - без света с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 2.2 - без света с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 3.1 - без света с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 3.2 - без света с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 22:00;
  • очередь 4.1 - без света с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 4.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 23:00;
  • очередь 5.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 10:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 5.2 - без света с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 6.1 - без света с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 23:00. 
  • очередь 6.2 - без света с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 24:00. 
 

Фото: графики отключений света для Киева на 24 декабря (t.me/dtek_ua)

Ночной удар россиян

Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 декабря нанесли по Украине массированный удар. Враг применил сотни ударных дронов и десятки ракет.

После этого в Министерстве энергетики Украины сообщили о том, что после такой атаки россиян атомные электростанции страны снизили мощность генерации.

Такая ситуация была связана с тем, что оккупанты повредили сети, по которым электроэнергия от АЭС поступает к потребителям.

При этом Тернопольская, Ровенская и Хмельницкая области после российских ударов практически полностью остались без света.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиевГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключение света