Як у Києві відключатимуть світло 23 жовтня: з'явилися графіки

У Києві завтра, 23 жовтня, діятимуть графіки відключення світла для побутових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Згідно з даними ДТЕК, у Києві 23 жовтня світло вимикатимуть у такий спосіб:
Варто зауважити, що жорсткі відключення світла в Україні діють через низку російських ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури.
Зокрема, сьогодні, 22 жовтня, вночі ворог використав для удару по Україні 405 ударних безпілотників та 28 ракет, зокрема й гіперзвукових.
Українські воїни змогли збити або придушити 333 дрони-камікадзе типу Shahed і не тільки, вісім крилатих ракет "Іскандер" і шість балістичних ракет "Іскандер"/KN-23.
Спочатку через таку атаку в низці областей запровадили аварійні відключення світла. Вже ближче до вечора енергетики вирішили застосувати графіки відключень світла.