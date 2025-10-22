RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: появились графики

Иллюстративное фото: в Киеве 23 октября будут действовать графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 23 октября, будут действовать графики отключения света для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Согласно данным ДТЭК, в Киеве 23 октября свет будут выключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - без света с 09:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00;
  • 1.2 очередь - без света с 09:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00;
  • 2.2 очередь - без света с 10:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00; 
  • 2.3 очередь - без света с 10:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00;
  • 3.1 очередь - без света с 13:00 до 21:00;
  • 3.2 очередь - без света с 13:00 до 21:00; 
  • 4.1 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
  • 4.2 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
  • 5.1 очередь - без света с 07:00 до 14:00;
  • 5.2 очередь - без света с 07:00 до 14:00;
  • 6.1 очередь - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00; 
  • 6.2 очередь - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Отключения света в Украине

Стоит заметить, что жесткие отключения света в Украине действуют из-за ряда российских ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

В частности, сегодня, 22 октября, ночью враг использовал для удара по Украине 405 ударных беспилотников и 28 ракет, в том числе и гиперзвуковых.

Украинские воины смогли сбить или подавить 333 дрона-камикадзе типа Shahed и не только, восемь крылатых ракет "Искандер" и шесть баллистических ракет "Искандер"/KN-23.

Сначала из-за такой атаки в ряде областей ввели аварийные отключения света. Уже ближе к вечеру энергетики решили применить графики отключений света.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКГрафики отключения светаЭлектроэнергияВойна в УкраинеОтключение света